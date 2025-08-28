Voici ce qu'il ne faut surtout jamais faire avec un frelon asiatique : c'est très dangereux

Le frelon asiatique ne constitue pas seulement une menace pour les abeilles et d'autres insectes : il est également très dangereux pour les humains, surtout quand on effectue un geste que beaucoup font par réflexe.

Depuis son arrivée sur le territoire français au milieu des années 2000, le frelon asiatique s'est imposé comme l'un des insectes les plus redoutés. On le croise désormais partout, dans les jardins, près des haies ou même autour des terrasses. Il s'attaque aux abeilles, aux papillons, aux bourdons, mettant en péril la pollinisation.

Pour les apiculteurs, c'est un adversaire redoutable. Le frelon asiatique se poste à l'entrée des ruches et capture les abeilles à leur sortie, provoquant une hécatombe. Ce comportement bloque toute activité de butinage et peut conduire à l'effondrement d'une colonie. Indirectement, c'est aussi notre agriculture qui pâtit : moins d'abeilles, c'est moins de pollinisation, donc moins de fruits et légumes sur nos étals.

Mais s'il est facile à reconnaître avec ses pattes jaunes et sa taille imposante, il n'est pas une simple menace pour la biodiversité. Et au-delà de la simple gêne estivale, il peut aussi s'avérer dangereux pour les humains.

© Sergio Yoneda - Adobe Stock

Déjà, sa piqure est plus douloureuse que celle d'une guêpe et son venin plus puissant. Pour une personne allergique, elle peut être dramatique. Mais même sans allergie, le vrai risque vient de l'effet de groupe : une colonie peut rassembler plusieurs centaines d'individus, capables de piquer à répétition pour défendre leur nid.

C'est précisément dans ce contexte qu'un réflexe banal peut devenir dangereux. Face à un frelon isolé, beaucoup cherchent à l'écraser d'un coup sec. Mauvaise idée : car lorsqu'il meurt ainsi, l'insecte libère une phéromone qui alerte ses congénères. Si le nid est proche, vous risquez de déclencher une attaque collective. Ce n'est donc pas l'insecte que vous avez sous les yeux qui pose problème, mais les dizaines d'autres prêts à intervenir pour se venger sur vous !

Face à in frelon asiatique, la bonne attitude consiste à rester calme et à éviter tout geste brusque. Le mieux est de s'éloigner tranquillement ou de l'enfermer temporairement dans une pièce en ouvrant ensuite une fenêtre pour le laisser repartir. En cas de découverte d'un nid, inutile de jouer les héros : il faut impérativement faire appel à des professionnels. Les pompiers n'interviennent que dans les situations d'urgence, mais des entreprises spécialisées proposent la destruction en toute sécurité.