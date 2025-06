C'est nouveau : il est désormais interdit de passer la tondeuse à ces heures

En France, on ne peut pas tondre sa pelouse à n'importe quelle heure. Et depuis le 1er juin, une nouvelle réglementation encore peu connue a encore réduit les horaires autorisés dans de nombreux départements.

Les beaux jours marquent le retour d'une corvée pour des millions de Français : la tonte de la pelouse – pour ceux qui possèdent un jardin, évidemment. Un entretien indispensable et amusant au début, mais qui peut vite se transformer en calvaire, pour la personne qui passe la tondeuse comme pour ses voisins. Car c'est un engin bruyant, surtout quand il s'agit d'un modèle avec un moteur thermique.

En France, il n'est pas possible de faire tourner une tondeuse à n'importe quelle heure. Depuis plusieurs années déjà, la réglementation encadre les nuisances sonores générées par les appareils de jardinage motorisés. En général, la tonte n'est autorisée qu'à des horaires très précis : en semaine, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h ; le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ; et le dimanche et les jours fériés, uniquement de 10 h à 12 h.

Mais attention : ces règles nationales peuvent être modifiées localement par les mairies ou les règlements de copropriétés. En outre, certaines collectivités ont décidé d'aller encore plus loin en restreignant les horaires autorisés pour l'utilisation des tondeuses. Peu de gens le savent car ce changement est récent. Et ils encourent une amende s'ils ne respectent pas la nouvelle réglementation !

© encierro - 123RF

Depuis le 1er juin 2025, une mesure inédite est entrée en vigueur dans 23 départements français : la tonte est désormais interdite entre 12 h et 16 h. L'objectif est triple : réduire le bruit pendant la sieste, protéger les utilisateurs des fortes chaleurs, et limiter les émissions polluantes liées aux tondeuses thermiques. Une règle qui concerne autant les particuliers que les professionnels du jardinage.

Cette interdiction touche notamment des territoires du sud et du centre de la France, souvent exposés à des pics de chaleur. Et attention : le week-end, certains arrêtés locaux imposent des horaires encore plus réduits. Avant de sortir la tondeuse, mieux vaut donc vérifier ce qui est autorisé dans sa commune.

Voici la liste complète des départements concernés par la nouvelle réglementation :

Aveyron (12)

Charente (16)

Charente-Maritime (17)

Corrèze (19)

Creuse (23)

Dordogne (24)

Drôme (26)

Gard (30)

Gers (32)

Gironde (33)

Hérault (34)

Landes (40)

Lot (46)

Lot-et-Garonne (47)

Lozère (48)

Pyrénées-Atlantiques (64)

Hautes-Pyrénées (65)

Pyrénées-Orientales (66)

Tarn (81)

Tarn-et-Garonne (82)

Var (83)

Vaucluse (84)

Haute-Vienne (87)

Comment souvent, les contrevenants s'exposent à des sanction, avec des amendes allant de 38 à 135 euros, même si les autorités feront sans doute preuve de clémence les premiers temps en privilégiant privilégier la pédagogie. Toutefois, si cette mesure reste localisée pour l'instant, elle pourrait bien s'étendre sur tout le territoire à terme. D'autant que certains experts le bannissement total des tondeuses thermiques dans quelques années.

D'ailleurs, les nouvelles interdictions ne s'appliquent pas aux robots tondeuses : en effet, grâce à leur moteur électrique, ces engins sont quasiment silencieux, ce qui permet de les utiliser dans de larges plages horaires. Un avantage non négligeable, qui explique leur succès croissant dans les zones urbaines et périurbaines.

En attendant que ces modèles pratiques et discrets se généralisent, il faudra adapter les horaires de tonte dans les départements concernés, en passant la tondeuse le matin ou le soir.