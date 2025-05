Voici ce qu'il ne faut surtout jamais faire avec du bicarbonate de soude

Pratique et économique, le bicarbonate de soude est devenu un produit incontournable dans la maison. Mais il peut devenir inefficace et même dangereux s'il est mal utilisé. Voici les erreurs les plus courantes à éviter.

Véritable star du foyer écolo depuis quelques années, au même titre que le vinaigre blanc ou l'acide citrique, le bicarbonate de soude est un produit pratique pour nettoyer, désodoriser ou même cuisiner. Mais son efficacité ne doit pas faire oublier certaines précautions d'usage. Mal utilisé, il peut devenir inefficace, voire risqué pour votre santé ou vos surfaces. Pprofiter pleinement de ses multiples vertus sans mauvaise surprise, mieux vaut donc respecter quelques règles pour l'utiliser correctement et éviter certaines erreurs courantes..

Le bicarbonate de soude est un abrasif doux, mais cela ne signifie pas qu'il convient à toutes les surfaces. Sur le bois brut ou vernis, le marbre, le quartz, l'aluminium ou encore l'acier inoxydable, son usage répété peut provoquer des micro-rayures ou ternir les matériaux. Les surfaces vitrées, comme les plaques à induction ou les vitres, peuvent également être altérées si l'on frotte trop vigoureusement. Avant de l'utiliser, mieux vaut tester sur une zone discrète.

Autre erreur fréquente : mélanger le bicarbonate de soude avec du vinaigre blanc. Si cette combinaison est souvent vantée pour déboucher les canalisations, elle est en réalité peu efficace. Leur réaction chimique produit du dioxyde de carbone et de l'eau, neutralisant ainsi leurs propriétés nettoyantes respectives. De plus, cette effervescence peut provoquer des projections, voire des débordements si le mélange est contenu dans un récipient fermé, avec un risque de blessure .

Il est également crucial de distinguer les différents types de bicarbonate de soude. Le bicarbonate alimentaire, purifié selon des normes strictes, est destiné à la consommation et à l'hygiène corporelle. En revanche, le bicarbonate technique, moins pur, est réservé aux usages ménagers et ne doit jamais être ingéré ni appliqué sur la peau . Pour éviter toute confusion, conservez-les dans des contenants distincts et bien étiquetés.

Dans le jardin, le bicarbonate est parfois utilisé comme fongicide ou désherbant naturel. Cependant, une application excessive peut brûler les feuilles ou endommager les fleurs. Il est donc recommandé de l'utiliser avec parcimonie et de toujours diluer le produit avant pulvérisation.

Enfin, même si le bicarbonate est un produit naturel, il n'est pas exempt de contre-indications. Les femmes enceintes, les enfants de moins de six ans et les personnes souffrant d'hypertension ou de problèmes rénaux doivent éviter sa consommation . En cas de doute, il est préférable de consulter un professionnel de santé.

Vous l'aurez compris : si le bicarbonate de soude est un produit pratique et utile au quotidien, il ne faut surtout pas l'employer n'importe comment dans la maison. Polyvalent, oui, mais pas miraculeux !