Ce test simple et dira vous dira si un œuf est encore comestible

Vous avez des œufs depuis un bon moment dans votre frigo ou votre placard ? Cette petite astuce vous permettra de savoir en quelques secondes s'ils sont encore consommables.

Les œufs sont des aliments de base dans de nombreux foyers. Durs, brouillés, au plat, à la coque, pochés ou en omelette… Il est possible de les manger à toutes les sauces, que ce soit en variant leur cuisson ou en les incorporant à d'autres ingrédients. Bref, c'est un aliment indispensable à avoir dans son réfrigérateur. Mais, parfois, il arrive qu'ils soient oubliés fond du frigo, ce qui soulève alors une question cruciale : sont-ils toujours consommables ?

Vous pouvez toujours croiser les doigts et compter sur votre chance, mais c'est à vos risques et périls. Car consommer des œufs périmés peut engendrer des intoxications alimentaires et des infections. Heureusement, il existe une méthode simple et efficace pour déterminer la fraîcheur d'un œuf sans avoir à le casser : le test de l'eau. Une astuce de grand-mère qui a depuis longtemps fait ses preuves.

Il suffit de remplir un récipient d'eau froide et d'y plonger l'œuf. Si l'œuf reste au fond, il est frais. S'il se redresse à la verticale ou flotte au milieu, il est encore consommable mais doit être mangé cuit rapidement. En revanche, si l'œuf flotte à la surface, mieux vaut le jeter. Ce phénomène s'explique par l'augmentation de la poche d'air à l'intérieur de l'œuf au fil du temps, ce qui le rend plus léger et le fait flotter. Il est important de noter que, une fois l'œuf plongé dans l'eau, il doit être consommé rapidement, car l'eau peut fragiliser sa coquille et favoriser la pénétration de bactéries.

En plus du test de l'eau, d'autres méthodes peuvent être utilisées pour évaluer la fraîcheur d'un œuf. Par exemple, en le cassant, un œuf frais aura un blanc épais et un jaune bombé, tandis qu'un œuf moins frais présentera un blanc plus liquide et un jaune plus plat. L'odorat est également un bon indicateur : une odeur désagréable ou de soufre signifie que l'œuf est périmé et doit être jeté.​

Pour conserver les œufs de manière optimale, il est recommandé de les stocker dans leur emballage d'origine au réfrigérateur à une température constante et de ne surtout pas les laver, car cela peut enlever la cuticule protectrice naturelle de la coquille et faciliter la pénétration des bactéries.​

En suivant ces conseils simples, vous pouvez vous assurer que vos œufs sont frais et ainsi éviter de désagréables intoxications alimentaires, tout en évitant le gaspillage. Petite astuce : gardez vos coquilles pour votre jardin ! Elles sont pleines de nutriments et font office d'engrais organique, de répulsif pour limaces et de compost. Pas de gâchis !