Beaucoup d'automobilistes font cette erreur à l'arrêt : c'est interdit et l'amende est salée

De nombreux automobilistes le font machinalement quand il s'arrêtent, sans même y penser. Pourtant, c'est formellement interdit par le Code de la route. Et cette infraction peut coûter une amende de 375 euros !

C'est un réflexe presque automatique, que l'on croit sans conséquence. Vous êtes garé devant l'école, en double file, le temps que votre enfant sorte. Ou bien vous attendez que votre passager revienne avec une baguette, au coin d'une rue. Le moteur tourne, la radio aussi. Rien d'alarmant à première vue. Pourtant, cette habitude est illégale et pourrait vous coûter bien plus cher qu'un plein d'essence.

Peu de conducteurs le savent, mais en France, il est interdit de laisser tourner le moteur de son véhicule lorsqu'on est à l'arrêt. Ce n'est pas une règle nouvelle ni un caprice administratif : cette interdiction existe depuis les années 60. Elle est inscrite dans un arrêté de 1963 et appuyée par l'article R318-1 du Code de la route. Laisser tourner son moteur en stationnement peut entraîner une amende de 135 euros, qui grimpe à 375 euros en cas de majoration. Même s'il n'y a pas de retrait de points, la note peut être salée pour un simple oubli.

Ce geste anodin a pourtant de lourdes conséquences. D'un point de vue environnemental, il est désastreux. Même à l'arrêt, un moteur thermique continue de rejeter des gaz toxiques, des particules fines et du dioxyde de carbone. D'après l'ADEME, le trafic routier est la principale source d'émissions de gaz à effet de serre en France. Laisser tourner un moteur inutilement, c'est donc contribuer, à petite échelle mais de façon répétée, à une pollution évitable.

© Africa Studio - Adobe Stock

Sur le plan économique, ce n'est guère plus malin. Contrairement à une idée reçue, couper et redémarrer son moteur ne consomme pas plus de carburant que de le laisser tourner à vide pendant une minute. Au contraire, le laisser tourner au ralenti engendre une consommation continue. Un moteur moyen peut brûler plus de deux litres de carburant par heure dans ces conditions. Sur l'année, ce petit confort peut finir par coûter cher au portefeuille.

Il existe bien quelques rares exceptions : par temps très froid, lors d'un démarrage difficile, le moteur peut rester allumé brièvement le temps de chauffer. Mais en dehors de ces cas précis, les autorités attendent des automobilistes qu'ils coupent leur moteur dès qu'ils sont à l'arrêt, même pour une courte durée. C'est d'ailleurs ce principe qui a inspiré le système "Start and Stop" intégré aujourd'hui dans de nombreux véhicules récents.

Le message est clair : faire tourner son moteur inutilement est un geste à éviter, aussi bien pour des raisons écologiques que financières. Surtout lorsque la loi vous y oblige. La prochaine fois que vous attendez quelqu'un dans votre voiture, un simple tour de clé pourrait vous éviter bien des ennuis.