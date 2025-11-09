Oubliez le pressing : voici la bonne technique pour laver votre couette à la maison

Il est indispensable de nettoyer régulièrement votre couette pour qu'elle reste propre et confortable. Et vous pouvez le faire vous-même, à la maison, sans l'emporter au pressing : vous ferez même de belles économies !

Votre couette, ce cocon qui vous enveloppe de douceur et de chaleur chaque nuit, mérite un entretien régulier pour rester saine et confortable. Si le passage au pressing peut sembler la norme, il est tout à fait possible de la nettoyer à la maison. Certes, l'opération est un peut longue, mais vous ferez de belles économies (entre 20 et 40 euros par lavage) !

Si vous avez un lave-linge, vérifiez sa capacité. Une couette a besoin de place pour être lavée et rincée correctement. Un tambour trop exigu la comprimera, nuisant à l'efficacité du lavage. Il faut une machine d'au moins 7 kg pour une couette standard (140x200 ou 200x200 cm), et viser 10 kg ou plus pour les plus grandes tailles ou les plus épaisses. Petite astuce pour faciliter l'insertion et le brassage : pliez votre couette en accordéon avant de la glisser dans le tambour.

Pour le lavage en machine, privilégiez une lessive liquide douce, les poudres pouvant laisser des résidus dans le garnissage. Utilisez une quantité modérée, environ un tiers de la dose habituelle. Sélectionnez un programme adapté : "délicat", "laine" ou un cycle spécial couette si disponible, en respectant la température de l'étiquette (généralement 30°C ou 40°C, parfois jusqu'à 60°C pour certaines synthétiques si l'étiquette le permet). Pour aider à conserver le gonflant et éviter que le garnissage ne s'agglomère, glissez deux ou trois balles de lavage (ou des balles de tennis propres) dans le tambour.

© olganikiforova - 123RF

Si la machine n'est pas une option, utilisez une baignoire ou un grand receveur de douche pour un lavage à la main. Remplissez d'eau tiède (selon l'étiquette) et ajoutez une touche de lessive liquide. Immergez la couette, laissez la tremper une heure environ, puis brassez doucement, par exemple en marchant dessus (avec des pieds propres). Surtout, ne la tordez pas !

Videz l'eau savonneuse et armez-vous de patience pour le rinçage : remplissez d'eau claire, pressez pour faire sortir le savon, videz, et recommencez l'opération plusieurs fois, jusqu'à ce que l'eau soit parfaitement claire. C'est une méthode efficace mais qui demande du temps et de l'énergie.

L'étape suivante consiste à retirer un maximum d'eau. En machine, un essorage doux (800 à 1000 tours/minute maximum) est recommandé. Après un lavage manuel, l'essorage est plus laborieux. Pressez fermement la couette contre les parois de la baignoire, sans torsion, ou roulez-la sur elle-même. Elle sera très lourde, n'hésitez pas à vous faire aider. Moins elle sera gorgée d'eau, plus le séchage sera rapide et efficace, ce qui est essentiel pour éviter les problèmes d'humidité.

Le séchage est absolument fondamental pour retrouver une couette moelleuse et saine. Des moisissures peuvent se développer si elle est mal séchée. Un grand sèche-linge est idéal, surtout pour les couettes naturelles (duvet, plumes) qui craignent l'humidité prolongée. Utilisez un programme basse température ou "prêt à ranger". Ajoutez là encore les balles pour bien séparer les fibres et accélérer le processus. Si besoin, faites plusieurs cycles, en sortant et secouant la couette entre chaque, jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement sèche à cœur.

Bien que plus long (jusqu'à plusieurs jours), le séchage à l'air libre est aussi possible, et il convient mieux aux couettes synthétiques. Choisissez un jour sec et si possible un peu venteux. Étendez la couette bien à plat sur un grand séchoir, à l'extérieur à l'ombre ou à l'intérieur dans un lieu bien aéré. Le secret est la régularité : retournez-la et secouez-la vigoureusement plusieurs fois par jour pour défaire les paquets de garnissage et assurer un séchage homogène.

Fort heureusement, il n'est pas nécessaire de réaliser ce grand nettoyage toutes les semaines ni tous les mois ! Un lavage une à deux fois par an, couplé à une aération quotidienne et une housse propre, suffit généralement à garder une couette fraîche, saine et confortable.