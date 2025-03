Non, vous ne perdrez pas une heure de sommeil avec le changement d'heure ce week-end

Comme chaque année, le passage à l'heure d'été fera avancer les horloges. Mais contrairement à ce que dicte la rengaine habituelle, vous n'êtes absolument pas obligé de perdre une heure de sommeil la nuit.

Comme tous les ans à la même période, un sujet revient dans les médias et les discussions, en animant parfois des débats houleux : le passage à l'heure d'été. Et, au-delà des questions sur son intérêt réel, on entend toujours la même rengaine insupportable : 'Nous allons perdre une heure de sommeil". Ben non, pas forcément.

Cette année, le passage à l'heure d'été se fera dans la nuit du samedi 29 mars au dimanche 30 mars. Plus précisément, le 30 mars, à 2 h du matin, on passera directement à 3 h. Une heure disparaîtra, purement et simplement. En pratique, si votre vie est entièrement guidée par les horloges, si vous vous couchez et vous vous levez tous les jours aux mêmes horaires – pour des raisons professionnelles, par exemple –, alors oui, votre réveil sonnera plus tôt et vous perdrez effectivement une heure de sommeil. Mais qui fait vraiment ça ? Car la réalité est heureusement plus nuancée et plus souple.

Certes, lors du passage à l'heure d'été, la journée du dimanche est réellement plus courte qu'un jour normal : elle dure 23 heures au lieu de 24. Et vous sentirez bien un décalage pendant quelques jours, le temps de vous habituer aux nouveaux horaires et au rythme solaire. Mais hormis quelques cas particuliers, rien ne vous oblige à vous priver d'une heure de sommeil dans la nuit du samedi au dimanche. Et il existe plusieurs solutions pour garder la maîtrise de votre temps.

© buritora - Adobe Stock

Ainsi, si vous tenez absolument à vos 7 ou 8 heures de sommeil quotidiennes, vous pouvez parfaitement vous coucher une heure plus tôt ou vous réveiller une heure plus tard – une grasse matinée le dimanche n'a rien de honteux. Et si votre nuit vous paraît trop courte, vous pouvez aussi faire une sieste dans l'après-midi pour récupérer.

Mais, surtout, si vous n'êtes pas esclave des horloges, vous pouvez décider de retirer cette heure n'importe quand dans la journée du dimanche : même si votre téléphone affiche l'heure officielle, vous êtes libre de l'ignorer et d'avancer d'une heure, quand cela vous convient, à 11 h, 15 h ou 19 h, selon vos activités et vos envies. C'est d'ailleurs le meilleur moyen de ne pas subir ce changement imposé et d'absorber le décalage qu'il entraîne.

Bien évidemment, il en va de même dans l'autre sens, à l'automne, pour le passage à l'heure d'hiver, qui aura lieu cette année dans la nuit du samedi 25 octobre au dimanche 26 octobre. Cette fois, la journées fera 25 heures au lieu de 24. Et rien ne vous obligera à dormir durant l'heure "gagnée" la nuit. Là encore, vous pourrez en profiter à votre guise, pour veiller plus longtemps le samedi soir ou pratiquer davantage votre activité préférée le dimanche, en vous recalant sur les horaires officiels à l'heure que vous aurez choisie. Restez maître de votre temps et, surtout, oubliez cette sempiternelle et agaçante "heure de sommeil" perdue ou gagnée !