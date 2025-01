Le nouveau programme de fidélité de ce supermarché promet de belles économies

Une enseigne emblématique de la grande distribution vient de lancer son nouveau programme de fidélité, avec de nombreuses promotions et réductions sur les produits courants comme sur les carburants.

Pour inciter leurs clients à revenir régulièrement et les pousser à acheter davantage, la plupart des enseignes de la grande distribution leur proposent des programmes et des cartes de fidélité permettant de profiter de réductions mais aussi de cumuler des points pour constituer de cagnottes d'équivalents en euros. Des montants souvent modestes, mais qui, cumulés au fil du temps, peuvent représenter des sommes assez importantes, ce qui n'est pas négligeable en période d'inflation.

À l'occasion de la nouvelle année, Carrefour a décidé de remanier son programme de fidélité, dont profitent pas moins de 14 millions de clients. Le 13 janvier, le distributeur va donc lancer un nouveau programme, baptisé "Le Club". Première grande nouveauté, et pas des moindres : Carrefour met fin à la fragmentation des offres de fidélité. Alors que, jusqu'à présent, seuls certains formats de l'enseigne permettaient de cagnotter 10 % lors de l'achat de fruits et légumes, tous peuvent désormais en profiter, y compris les drives et les hypermarchés, qui en étaient exemptés.

En plus des 10 % sur les fruits et les légumes, les membres du Club pourront bénéficier de 10 % de remise sur les produits Carrefour Bio (1 000 références environ), tous les jours de l'année. "Avec ces réductions, les produits bio Carrefour sont désormais les moins chers du marché", assure Caroline Dassié, directrice exécutive global marketing, clients, et marque propre du groupe Carrefour.

Le distributeur n'oublie pas ses 1,3 million de clients ayant souscrit à la carte Pass, une carte de crédit affiliée à la banque Carrefour qui coûte la modique somme de 1,5 euro par mois. Là encore, tous les formats de magasins sont concernés, y compris les hypermarchés – qui comptent beaucoup de porteurs de cette carte.

Jusqu'à présent, les membres bénéficiaient de 3 euros de cagnottage tous les 60 euros d'achats lors des Journées Pass. Désormais, il suffira de 10 euros d'achats de fruits et légumes et de 10 euros d'achats de produits Carrefour pour cagnotter 3 euros tous les mardi. De plus, lors de cette journée, le taux de remise passe à 15 % sur les fruits et légumes et les articles estampillés Carrefour Bio. Les clients bénéficieront également de 15 % sur les MDD (marques de distributeur) Carrefour (soit 7 000 références). L'enseigne promet ainsi un programme "plus généreux".

Mais Carrefour ne s'arrête pas là. Le distributeur désire doubler le taux de promotions personnalisées d'ici à 2026, en les passant de 5 à 10 %. De plus, grâce à l'application, les membres du Club pourront relever des défis personnalisés, accéder à des offres exclusives et utiliser le service "Mon Avis Le Rend Gratuit" afin de tester gratuitement de nouveaux produits en échange de leurs retours.

Enfin, l'enseigne envisage de lancer une prime carburant, qui serait toutefois ponctuelle. Il pourrait par exemple s'agir d'une remise de 5 % sur le plein, réservée aux membres du Club. Des tests sont prévus d'ici à la fin février.

Ce nouveau programme de fidélité tombe à point nommé, car Carrefour a enregistré la perte de 150 000 clients encartés en 2024. Un chiffre particulièrement préoccupant pour une enseigne qui génère trois fois plus de chiffre d'affaires auprès des porteurs de carte que des clients classiques. L'objectif est donc de reconquérir ces consommateurs et d'en attirer 500 000 nouveaux d'ici fin 2025.

Mais cela sera-t-il suffisant pour faire la différence avec les discounters, notamment en pour les promotions sur les grandes marques ? La concurrence, à commencer par Auchan, Intermarché et Leclerc, propose elle aussi des offres fidélité alléchantes. Ce nouveau programme vient donc relancer la guerre des prix. Et avec ses remises immédiates, ses avantages numériques et les réductions sur le carburant, Carrefour affiche des arguments qui pourraient bien convaincre.