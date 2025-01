Voici comment avoir 59 jours de vacances en posant seulement 25 jours de congés en 2025

En 2025, posez intelligemment vos jours de congés afin de les optimiser en maximum. Cette année, en posant seulement 25 jours de congé, vous pourrez bénéficier d'un total de 59 jours de repos !

Ça y est, les vacances de Noël touchent à leur fin, nous entamons une nouvelle année et il est l'heure, pour la plupart d'entre nous, de retourner au travail. Mais ne soyez pas trop tristes, car 2025 s'annonce comme une année très intéressante pour les salariés. En effet, à condition d'anticiper un peu les demandes auprès de votre employeur, il est possible de maximiser vos jours de congés en profitant des ponts et des jours fériés. C'est bien simple, en posant seulement 25 jours de congé, vous pourrez bénéficier de 59 jours de repos au total, soit deux de plus qu'en 2024. Voici comment en profiter au maximum !

La recette gagnante est bien évidemment de poser vos RTT ou vos jours de congés payés autour des jours fériés et des week-ends afin de vous offrir des coupures plus longues. Et cela tombe bien car, en 2025, tous les jours fériés tombent en semaine, à l'exception du 1ᵉʳ novembre, qui est un samedi.

De ce fait, si vous ne travaillez pas les samedi ni les dimanche, vous n'avez même pas besoin de poser quoi que ce soit pour pouvoir profiter de week-ends prolongés. Vous pourrez bénéficier d'une pause de trois jours grâce au lundi de Pâques, le 21 avril, et au lundi de Pentecôte, le 9 juin. Idem en juillet avec le lundi 14 et en août avec le vendredi de l'Assomption, le 15.

Le mois le plus intéressant est, comme chaque année, celui de mai. En effet, vous pourrez profiter de onze jours de vacances consécutifs en ne posant que cinq jours ! Comme les trois jours fériés (1ᵉʳ, 8 et 29 mai) tombent tous un jeudi. Vous n'avez qu'à poser les 2, 5, 6, 7 et 9 mai pour ne reprendre le travail que le lundi 12. Et à la fin du mois, pensez à poser les 28 et 30 mai pour profiter de cinq jours de repos.

Dans une configuration légèrement différente, mais tout aussi avantageuse, vous pouvez poser huit jours de congés entre Pâques (le 21 avril) et la fête du 1ᵉʳ mai afin de profiter de seize jours de vacances, qui courront entre le samedi 19 avril et le dimanche 4 mai.

L'été sera également synonyme de vacances bien optimisées ! En juillet, pensez à poser les 11, 15, 16, 17 et 18 juillet afin de cumuler dix jours de repos. En août, vous pouvez faire la même chose en posant les 11, 12, 13, 14 et 18 août.

N'oublions pas la fin de l'année, avec le 11 novembre qui tombe un mardi. Mieux vaut donc poser votre lundi 10 novembre pour profiter de quatre jours consécutifs. Si vous êtes un peu plus gourmands, posez les 10, 12, 13 et 14 novembre pour profiter de neuf jours pleins. Et voilà, avec un peu d'organisation, vous pouvez transformer vos 25 jours de congés en 59 jours de repos !