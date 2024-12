Pratiques et pas chers, ces panneaux solaires pourraient bientôt être interdits en France

Faciles à installer et à utiliser, les kits solaires prêts à l'emploi qui se branchent sur une simple prise électrique connaissent un succès grandissant en France. Mais une nouvelle norme pourrait tout simplement les interdire.

Les préoccupations écologiques et l'augmentation continue du prix de l'électricité ont relancé l'intérêt des Français pour les équipements de production d'énergie renouvelable. En la matière, les panneaux photovoltaïques sur toiture demeurent la solution la plus performante sur le long terme, mais leur installation est complexe, coûteuse et nécessite l'intervention d'un professionnel.

Face à cette problématique, de nouveaux dispositifs de production d'électricité à domicile ont fait leur apparition, et gagnent en popularité depuis quelques années : les kits solaires plug-and-play. Ces dispositifs prêts à l'emploi, qui se composent d'un ou plusieurs panneaux solaires de petite taille et de micro-onduleurs, sont en effet particulièrement simples à installer et à utiliser. Certains disposent même de batteries pour stocker l'électricité quand elle est produite et la consommer plus tard, la nuit notamment.

En pratique, il suffit de les poser sur une surface plane, sur une terrasse, un jardin ou un balcon, en les orientant convenablement, puis de les brancher directement à l'aide d'un simple câble sur l'une des prises de courant du domicile pour y injecter l'électricité produite. Pas de travaux coûteux à prévoir, quelques minutes suffisent pour les installer. Pas de lourde démarche administrative non plus, il faut juste faire une simple déclaration gratuite en ligne auprès du gestionnaire de réseau.

© Mater France

Avec une puissance maximale de 300 à 500 watt-crête (Wc) par panneau, ces kits solaires ne permettent évidemment pas d'alimenter tous les équipements de la maison, mais il peuvent constituer une source d'énergie d'appoint non négligeable, surtout quand on en combine plusieurs. Et avec un prix oscillant entre 200 € et 600 € l'unité en moyenne, ils attirent de plus en plus d'utilisateurs, séduits par leur simplicité d'installation et les économies qu'ils promettent de réaliser.

Mais cette popularité grandissante pourrait bien connaître un coup d'arrêt brutal. En effet, comme le rapporte 60 millions de consommateurs, une révision récente de la norme NFC-15-100, qui régit la conformité des installations électriques dans les bâtiments, indique : « un générateur d'énergie électrique ne doit pas être connecté à un circuit terminal par le moyen d'un socle de prise ou d'une fiche ».

Or, ces fameux kits solaires plug-and-play fonctionnent précisément de cette manière, et c'est d'ailleurs cette caractéristique précise qui le rend intéressants pour certains foyers. Cette évolution réglementaire pourrait donc rendre illégales tous les dispositifs déjà en circulation et empêcher la commercialisation de nouveaux produit de ce genre.

En réaction, le Syndicat des Énergies Renouvelables (SER) et le Syndicat des professionnels de l'énergie solaire (Enerplan), ont publié un communiqué conjoint, dans lequel ils s'inquiètent des conséquences potentiellement néfastes de cette norme. Pour protéger le marché des équipements de production d'énergie domestiques, les deux organisations demandent une clarification, voire un assouplissement, de la règlementation.

Si l'on peut comprendre les enjeux économiques qui agitent les deux syndicats, il faut néanmoins admettre qu'un tour de vis réglementaire était nécessaire. Beaucoup d'utilisateurs de ces kits solaires, mal informés ou peu scrupuleux, les installent et les branchent sans aucune précaution, au mépris des règles élémentaires de sécurité électrique.

Et au risque de déclencher de graves incendies, aux conséquences potentiellement dramatiques, notamment dans les immeubles d'habitat collectif. Si vous êtes intéressés par ce type de kits photovoltaïques à brancher soi-même, mieux vaut donc attendre un peu avant votre achat, et voir quelle sera la position des pouvoirs publics sur leur conformité ou non à la réglementation.