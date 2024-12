Voici les fleurs à offrir à quelqu'un que vous n'aimez pas

Un compte à régler, un reproche à faire ? Dites-le avec des fleurs ! Certaines variétés peuvent en effet transmettre des messages de façon subtile voire ironique, sans avoir à prononcer le moindre mot.

Mariage, anniversaire, naissance, fête, repas, remerciements, sans parler bien évidemment des rendez-vous amoureux, toutes les occasions sont bonnes pour offrir des fleurs. C'est le cadeau universel, qui se prête à toutes les circonstances ou presque. D'autant qu'il véhicule toujours un message, qu'il s'agisse d'amour, d'affection, d'admiration, de reconnaissance, de compassion… ou autre. Car il existe un véritable langage des fleurs, chaque espèce traduisant une intention bien particulière. Un langage qu'il faut savoir manier pour éviter de commettre un impair. Ou, au contraire, pour en faire un usage plus cynique.

Ainsi, comme tout le monde le sait, la rose représente l'amour, avec diverses nuances : amour filial pour la rose rose, amour timide pour la rose blanche et amour passionné pour la rose rouge. L'anthurium rouge traduit quant à lui un amour fougueux, à forte connotation sensuelle, l'hémérocalle jaune sert d'invitation à l'adultère alors que l'azalée exprime plus simplement la joie d'aimer et le camélia un amour éternel.

D'autres variétés symbolisent des sentiments très différents ; par exemple, le muguet symbolise la réconciliation, la pensée blanche le respect, l'If la tristesse et la marjolaine la consolation. Mais certaines espèces traduisent des intentions nettement plus négatives. Et ce sont elles que vous pouvez offrir pour faire passer un message subtil sans prononcer un seul mot, qu'il s'agisse de faire un reproche à un proche ou de vous moquer de quelqu'un que vous n'appréciez pas.

© Veronika Klimchuk - Unsplash

C'est le cas du lys, cette fleur à la beauté majestueuse souvent associée à la pureté et à l'innocence, mais qui peut aussi symboliser la vanité et l'arrogance. Ou encore du tournesol, qui, avec son côté solaire, traduit l'orgueil. Deux fleurs à offrir pour souligner malicieusement la prétention de la personne qui les reçoit, si elle se tient en très haute estime d'elle-même…

Toute mignonne avec ses jolies couleurs, l'Impatiens balsamina aussi appelée balsamine des jardins, témoigne d'une offense, un peu comme le nénuphar, synonyme de froideur. À utiliser pour marquer une distance. Quant à la bardane, elle indique clairement que la personne qui la reçoit vous importune – pour dire les choses poliment ! Et avec sa superbe couleur bleu violet, l'anchusa ou buglosse traduit tout simplement le mensonge ou la fausseté : typiquement le genre de message qu'on peut vouloir adresser à un ou une collègue hypocrite qui sourit devant pour médire par derrière !

Pour passer au cran supérieur, osez le pétunia, synonyme de colère. Ou, plus fort encore, l'ortie, symbole de cruauté, ou l'aristoloche qui représente la tyrannie. À réserver aux responsables et autres managers pour témoigner de vision. Et dans un genre plus doux et plus diplomatique, vous pouvez vous contenter d'offrir un bouquet de boutons d'or, qui traduit l'ingratitude. Une façon de vous moquer plus gentiment.

Enfin, réservez les chrysanthèmes aux cas extrêmes : associés aux funérailles en Occident, ils peuvent dire que vous seriez content de voir une personne passer dans un autre monde. Un peu extrême comme message, même pour une belle-mère désagréable…

Ainsi, la prochaine fois que vous aurez envie de vous venger en douceur, n'hésitez pas à vous tourner vers le langage des fleurs. C'est une arme redoutable pour régler des comptes en toute discrétion. Mais attention, utilisez-la avec modération, car certaines personnes pourraient ne pas apprécier votre subtilité et votre humour noir. Et gardez en tête que les fleurs sont avant tout un symbole de beauté et de paix.