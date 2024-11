Ces banques très populaires font flamber leurs tarifs - des millions de clients concernés

Les banques françaises annoncent leurs nouvelles grilles tarifaires pour 2025, et l'addition risque d'être salée. Pour comparer les différentes offres et trouver les meilleurs prix, il existe un service en ligne public et totalement gratuit.

Malgré une inflation globale en très forte baisse sur la fin de l'année 2024, plusieurs services essentiels vont connaître des hausses de prix dès l'an prochain. Mutuelle, assurance, contrôle technique mais également frais bancaires vont flamber dès le 1er janvier prochain. En effet, au moins trois grandes banques françaises ont d'ores et déjà annoncé d'importantes augmentations de leurs grilles tarifaires en 2025 : La Banque Postale, BNP Paribas et CIC.

Du côté des deux dernières, comme le rapporte Le Journal Du Net, les hausses sont variées et concernent de nombreux services. Au CIC par exemple, les frais mensuels de tenue de compte augmentent de +4,76 % pour s'établir à 2,20 € et les notifications par SMS de +6,25 % pour finir à 1,70 € par mois. Et pour la BNP Paribas, toutes les cartes bancaires voient leur prix annuel grimper de 3 % en moyenne, et les retraits aux distributeurs de +14,29 %, à 50 centimes de plus par opération.

Mais c'est sans conteste chez La Banque Postale que les augmentations sont les plus salées. Comme le relève Le Journal du L'Economie, l'institution bancaire a revue toute sa grille tarifaire, avec notamment une hausse de +11,76% des frais de tenue de compte, de +10% des virements effectués en agence et des frais de découvert, et de +15,94% des commissions d'intervention. Mais surtout, ce sont les frais postaux de retour d'un courir non distribué que explosent, passant de 7,50 € à 20 € par lettre retournée.

D'ici à la fin de l'année, nul doute que tous les autres établissements bancaires présenteront leurs grilles tarifaires révisées, et que la tendance générale sera à la hausse. Pour limiter l'impact de ces augmentations et préserver son pouvoir d'achat, il sera peut-être judicieux de changer de banque en 2025, ou d'essayer de renégocier son contrat avec son établissement actuel. Pour s'y retrouver dans la jungle des prix et faire des comparaisons pertinentes, un service en ligne public et gratuit peut grandement aider : https://www.tarifs-bancaires.gouv.fr/

Ce portail officiel, mis en place par les services de l'État, et donc indépendant de tout établissement bancaire privé, permet de comparer facilement et rapidement les tarifs pratiqués par les différentes banques. Le site permet d'effectuer une recherche par type d'établissement (avec agence ou uniquement en ligne) et par zone géographique, mais surtout, de sélectionner les prestations et les services dont on souhaite comparer les prix.

Par exemple, si l'on utilise beaucoup les alertes par SMS et les virements effectués au guichet, on peut créer en quelques clics un tableau comparatifs pour ces services spécifiques, présentant les prix pratiqués dans les différents établissements bancaires de son département ou dans les néo-banques en ligne. Il est ainsi bien plus facile et plus rapide d'identifier le prestataire qui offre les meilleurs prix pour les services qui nous intéressent, plutôt que d'éplucher manuellement les grilles tarifaires de chaque établissement.