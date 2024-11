Acteur ou footballeur : qui est le mieux payé au monde ?

Complètement astronomiques, les revenus des stars nourrissent une véritable fascination. Mais qui, de l'acteur hollywoodien ou du footballeur international, décroche le jackpot ?

Sur les tapis rouges comme sur les pelouses des stades, le clinquant est omniprésent. Les flashs crépitent, les foules sont en liesse, les mains signent des autographes, le champagne coule à flot. Mais derrière ces sourires éclatants se cache une réalité bien plus terre à terre : celle des chiffres. Astronomiques, vertigineux, parfois difficiles à concevoir, les revenus des stars nourrissent une fascination mondiale.

D'un côté, l'acteur, qui enchaîne les blockbusters avec une aisance déconcertante, négocie des contrats pharaoniques pour son prochain rôle, et engrange d’innombrables revenus additionnels des campagnes publicitaires. De l'autre, le footballeur, véritable machine à buts, vend son image aux sponsors et fait grimper les enchères à chaque transfert. Mais qui des deux est le mieux payé au monde ?

Le salaire moyen d'un acteur varie énormément en fonction de l'expérience, de la notoriété et du marché dans lequel il travaille. Dwayne Johnson, Will Smith, Brad Pitt, Tom Cruise, Margot Robbie, Joaquin Phoenix, Tom Hardy... Lequel d'entre eux a remporté le plus beau pactole cette année ? Selon le classement de Forbes publié en mars 2024, l'acteur le mieux payé au monde en 2023 n'est autre qu'Adam Sandler, avec des revenus estimés à 73 millions de dollars. Cette somme provient en grande majorité de sa collaboration avec Netflix, où ses films avaient accumulé plus de 500 millions d'heures de visionnage au cours du premier semestre 2023.

Du côté des femmes, on peut noter un petit écart de salaire. C'est finalement Margot Robbie qui s'en sort le mieux, avec 59 millions de dollars. Bel exploit toutefois car, à seulement 34 ans, elle est la plus jeune actrice à figurer en tête de classement depuis une décennie. Ce montant provient notamment du film Barbie, qui a rapporté 1,45 milliard de dollars au box-office mondial, dont elle a été la productrice et le rôle principal.

Mais les acteurs d’Hollywood sont des petits joueurs face aux footballeurs. Le salaire d'un joueur dépend de nombreux facteurs tels que son âge, son expérience, son talent, son club et ses contrats de publicité. En règle générale, ceux qui évoluent dans les championnats les plus prestigieux comme la Premier League, la Liga ou la Serie A sont les mieux rémunérés. Notons que le classement des footballeurs les mieux payés au monde change chaque année, car les salaires peuvent fluctuer énormément d'une année à l'autre en raison des transferts, des renouvellements de contrat et des performances sur le terrain.

Cette année encore, le joueur de football le mieux payé est Cristiano Ronaldo, grâce à son contrat avec Al-Nassr, avec 285 millions de dollars de revenus en 2024 – soit 263 millions d'euros – , selon le magazine économique américain Forbes. La star portugaise de 39 ans devance ainsi Lionel Messi (124 millions de dollars), Neymar (110 millions de dollars), Karim Benzema (104 millions de dollars) et Kylian Mbappé (90 millions de dollars). Le classement est établi sur les estimations des salaires des joueurs, comprenant les bonus et droits d'images, mais aussi les revenus générés par leurs contrats de sponsoring et autres activités commerciales, avant impôts et frais d'agent.

Ces chiffres sont absolument hallucinants. Ils font autant rêver qu'ils sont démesurés, surtout lorsque l'on sait que, en France, le salaire médian est de 2 150 euros nets par mois en 2023, tandis que le SMIC s'élève seulement à 1 426 euros. Mais les tarifs des faiseurs de rêves ne semblent avoir aucune limite…