Pas besoin de sèche-linge : voici le truc pour avoir du linge presque sec avec votre machine à laver

Faire sécher des vêtements rapidement, sans sèche-linge, sans pièce aérée, même par temps humide, c'est possible ! Il suffit pour cela d'utiliser une petite astuce avec votre machine à laver .

Si faire une lessive est une corvée rébarbative, il en existe une autre bien plus délicate :faire sécher le linge. Une tâche qui peut vite devenir une véritable prise de tête, surtout lorsque l'espace manque, que la météo est froide et pluvieuse ou que le temps presse. Rien n'est plus désagréable que de se retrouver avec des vêtements humides et malodorants.

Dans l'idéal, il faut faire sécher le linge à l'air libre, car non seulement cela permet de chasser l'humidité et les mauvaises odeurs, mais c'est aussi beaucoup plus écologique et économique, puisque cette technique ne consomme pas d'électricité – un paramètre à ne pas négliger. Pourtant, ce n'est pas toujours facile à faire, surtout lorsque l'on vit dans un petit appartement. Et tout le monde ne possède un sèche-linge, un appareil particulièrement énergivore !

Bien sûr, il existe plusieurs astuces pour optimiser le séchage. Par exemple, vous pouvez placer votre étendoir près d'un radiateur ou d'un ventilateur allumé pour accélérer le processus, ou encore rouler vos vêtements dans une serviette sèche en pressant fermement pour évacuer un maximum d'eau. Si le temps est clément, vous pouvez placer votre linge près d'une fenêtre ouverte afin de profiter d'un courant d'air. Enfin, pour les plus pressés, un coup de sèche-cheveux peut également dépanner, pour sécher rapidement un vêtement à porter immédiatement.

Mais il existe une technique ingénieuse qui permet d'accélérer le séchage directement avec votre machine à laver, sans recourir à un sèche-linge. L'astuce est extrêmement simple : il suffit d'ajouter une serviette sèche et épaisse dans le tambour avec vos vêtements encore humides, puis de lancer un cycle d'essorage intensif (idéalement 1200 à 1400 tours/minute, selon les vitesses disponibles sur votre lave-linge). La serviette va absorber une partie importante de l'humidité résiduelle tout en facilitant l'évacuation de l'eau par le tambour. En combinant cette absorption avec la rotation rapide du tambour, vous obtenez un linge bien plus sec à la sortie et vous réduisez nettement le temps de séchage à l'air libre.

Cette technique est particulièrement efficace pour les textiles épais et volumineux comme les serviettes, les pulls et les jeans, qui mettent souvent du temps à sécher. Pour maximiser les résultats, veillez à ne pas surcharger le tambour afin de permettre à la serviette de bien jouer son rôle. À la fin du cycle, il ne vous reste plus qu'à accrocher vos vêtements. Vous constaterez qu'ils sèchent bien plus vite sur votre corde ou votre étendoir.

En hiver ou par temps humide, cette astuce vous sera très utile pour éviter les mauvaises odeurs dues à un séchage trop long. Attention, rappelons que plus un cycle d'essorage est puissant, plus vos vêtements risquent d'être froissés ! D'où la nécessité de bien les étendre après, ou de prévoir une séance de repassage un peu musclée. Mais, au moins, votre linge sera sec en un temps record !