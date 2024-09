Vous risquez de perdre votre place dans le train avec cette nouvelle règle de la SNCF

Attention à ne pas trop traîner pour vous asseoir lors de votre embarquement dans un train. Si vous n'êtes pas à votre place à temps, le chef de bord pourra désormais la donner à un autre voyageur !

La SNCF vient d'introduire une nouvelle règle qui pourrait générer quelques crispations du côté des voyageurs. Après la limitation du nombre et de la taille des bagages par personne, entrée en vigueur en début d'année, c'est l'attribution des places à bord qui connaît un léger changement. Dans les trains à réservation obligatoire, comme les TGV ou les Intercités, votre place pourra désormais être réattribuée à un autre voyageur si vous ne vous asseyez pas assez vite, comme l'a repéré l'association UFC-Que Choisir.

En effet, comme on peut le lire noir sur blanc à l'article 7.2.2 des Conditions Générales de Vente de la SNCF, mises à jour le 6 septembre 2024 : « La non revendication d'une place réservée, dans les 15 minutes suivant le départ du train de la gare indiquée sur le titre de transport, pourra entraîner la perte de la réservation de la place réservée, et, plus généralement, de toute place assise. ».

Dans son article, l'UFC-Que Choisir rapporte l'explication avancée par la SNCF pour justifier cette règle. L'entreprise ne ferait qu'appliquer la règlementation européenne des « Droits et obligations des voyageurs ferroviaires », selon ses dires. L'association de défense des consommateurs souligne toutefois ne pas avoir « trouvé trace de cette disposition dans le texte européen en question ».

En consultant le règlement européen n° 2021/782 du 29 avril 2021, on peut néanmoins identifier la cause probable de cette nouvelle politique de la SNCF. Au chapitre IV et à l'article 18, le texte prévoit en effet l'obligation, pour les entreprises ferroviaires, d'offrir une solution de réacheminement au voyageur en cas de retard, d'annulation ou de correspondance manquée imputable au transporteur.

Le texte précise par ailleurs que la poursuite du voyage ou le réacheminement vers la destination finale doit s'effectuer « dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais ». Ainsi, pour être en conformité avec la règlementation européenne, la SNCF doit être capable de recaser rapidement certains voyageurs dans des trains dont l'accès est normalement soumis à réservation.

Sous cet angle, la nouvelle règle prévoyant la perte éventuelle d'une place réservée, et non réclamée 15 minutes après le départ du train, prend davantage de sens. L'entreprise française de transport peut ainsi réaffecter une place inoccupée, par exemple celle d'un voyageur ne s'étant pas présenté à l'embarquement, à un autre client dont le train aurait été annulé ou qui aurait manqué sa correspondance.

Si ce mode de fonctionnement semble légitime, reste à espérer que la SNCF le mettra en œuvre avec discernement. On voit mal en effet comment l'entreprise justifierai le retrait d'une place assise à un voyageur ayant dûment payé son billet, sous prétexte qu'il se serait absenté durant les quinze premières minutes du trajet. Par précaution, et en attendant les premiers retours d'expérience à ce sujet, pensez donc à laisser un sac sur votre siège, et à demander à votre voisin de prévenir le contrôleur de votre présence si vous avez un besoin urgent de vous absenter !