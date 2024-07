Vous pouvez consommer ces produits après leur date de péremption sans aucun risque

Ne jetez pas systématiquement les produits alimentaires qui ont dépassé la date inscrite sur leur emballage ! Certains sont encore parfaitement comestibles plusieurs semaines, voire plusieurs mois après cette limite.

Vous avez sûrement déjà hésité devant un yaourt ou une boîte de conserve dont la date de péremption était dépassée. Et si vous n'aviez pas besoin de les jeter systématiquement ? Plongeons ensemble dans le monde des dates de péremption pour découvrir une réalité surprenante qui pourrait bien changer vos habitudes alimentaires.

Tout d'abord, il est essentiel de distinguer deux types de dates de péremption. La Date Limite de Consommation (DLC) est la plus stricte. Vous la trouverez sur des denrées fraîches, très périssables, comme la viande, le poisson ou les produits laitiers. Une fois cette date dépassée, il est fortement recommandé de ne plus consommer ces aliments, car ils peuvent devenir dangereux pour la santé.

Mais il existe une autre date souvent méconnue : la Date de Durabilité Minimale (DDM), précédemment connue sous l'appellation "À consommer de préférence avant le". Contrairement à la DLC, la DDM indique simplement que le produit peut perdre en goût ou en texture après cette date, mais qu'il reste comestible et sans danger pour la santé. Ainsi, de nombreux aliments peuvent être consommés sans aucun risque après leur DDM.

Parmi les produits les plus courants, les pâtes et le riz peuvent être cuisinés et mangés sans problème jusqu'à un an après le dépassement de leur DDM, à condition d'être conservés au sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Idem pour les conserves de légumes et de fruits, qui restent comestibles des années après leur date de péremption, sous réserve que la boite ne soit ni déformée ni abîmée, et qu'elle ne présente aucune trace de rouille.

D'autres denrées communes comme l'huile, le miel, le sucre ou les épices peuvent aussi être consommés des années après leur DDM sans présenter aucun danger pour la santé, tout juste une perte de goût. Même le chocolat reste comestible dans les deux années suivant sa date de péremption ! Si il a tendance à blanchir avec le temps, il ne présente aucun risque sanitaire et perd simplement un peu de saveur.

Même du côté des aliments avec une DLC, qui peuvent présenter un risque bactériologique, il existe aussi des marges de manœuvre. Les yaourts, par exemple, restent consommables sans aucun danger jusqu'à trois mois après leur date de péremption. Il faut simplement vérifier qu'ils ne sont pas gonflés et qu'ils ne sentent pas mauvais avant de les manger.

Quant aux crèmes et aux produits laitiers stérilisés, dits UHT, il restent également consommables jusqu'à deux mois après la date mentionnée sur l'emballage, sous réserve de ne pas être ouverts. Dans le cas contraire, il est alors nécessaire de les placer rapidement au frais et des les consommer dans les quelques jours.

De façon générale, hormis les produits à haut risque sanitaire comme la viande, le poisson et certaines charcuteries, la plupart des aliments peuvent donc être consommés après leur date de "péremption". Pour savoir si un produit est encore comestible, le plus important est de l'inspecter : s'il a une apparence normale, une bonne odeur et un goût habituel, il est probablement encore bon à consommer. Le nez et le palais sont souvent de bons indicateurs de la qualité des aliments.