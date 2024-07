Les chercheurs sont formels : l'eau n'est pas la boisson qui hydrate le plus

On le sait, il faut boire régulièrement pour rester en forme et en bonne santé. Mais l'eau est-elle vraiment la boisson la plus hydratante ? Des chercheurs se sont penchés sur la question.

L'été est bel et bien là, et avec lui la chaleur ! Face à des températures qui peuvent facilement dépasser les 35°, il est plus que nécessaire de rester bien hydraté. En effet, notre corps est composé à 65 % d'eau. En plus d'hydrater toutes nos cellules, elle leur apporte de nombreux minéraux et oligo-éléments. C'est également elle qui élimine les déchets de la digestion et qui aide à maintenir la température du corps. Or, nous en rejetons constamment, que ce soit par l'urine, les selles, l'air expiré ou la sudation. Aussi, pour que notre corps continue de bien fonctionner, il est impératif de renouveler à 100 % la perte naturelle d'eau en restant bien hydraté, même si l'on ne ressent pas la soif.

Mais contre toute attente, l'eau n'est pas la boisson qui hydrate le plus ! Une étude publiée en 2016 dans le journal The American Journal of Clinical Nutrition, effectuée sur 72 individus, dévoile les meilleures sources d'hydratation. Et il en ressort que d'autres boissons se révèlent bien plus désaltérantes.

Les chercheurs ont composé deux groupes de cobayes : le premier groupe devait ingérer 1 litre d'eau plate sur une période de 30 minutes tandis que le deuxième devait boire 1 litre d'une autre boisson sur la même période. Ils ont ensuite analysé la rapidité et la durée d'hydratation de différentes boissons. Les résultats sont étonnants puisque, parmi les treize liquides étudiés, l'eau ne fait pas partie des boissons les plus hydratantes – c'est-à-dire qui restent le plus longtemps dans notre organisme avant d'être éliminées – pour la simple et bonne raison que notre corps ne va pas seulement réagir à la quantité du volume d'eau, mais aussi aux nutriments de la boisson.

"Si l'eau plate est la boisson qui hydrate le plus rapidement, ce n'est pas celle qui permet de rester hydraté sur le long terme, par exemple 2 heures après l'ingestion. A contrario, les boissons qui contiennent une légère quantité de sucre, de matières grasses ou de protéines retiennent plus longtemps le liquide dans l'estomac avant d'être absorbé par le sang et d'être expulsé par les urines", expliquent les chercheurs.

Voici le classement des boissons selon leur "indice d'hydratation" :

Le lait écrémé Les solutions de réhydratation orale (des médicaments contre la déshydratation) Le lait entier Le jus d'orange Le Coca-Cola Le Coca Light (remplacé depuis par le Coca Zéro) Le thé noir froid Le thé noir chaud Les boissons pour les sportifs type Powerade L'eau plate L'eau gazeuse La bière lager (bières à fermentation basse, donc peu alcoolisées) Le café noir chaud

Le lait écrémé se classe donc comme la boisson la plus hydratante. En effet, il contient des électrolytes, comme le sodium et le potassium, qui aident à retenir l'eau dans l'organisme et donc à favoriser une meilleure absorption. En seconde place se trouvent les solutions de réhydratation orale, des préparations sous forme de poudre qui, mélangées à l'eau, permettent de réhydrater rapidement les bébés qui ont une diarrhée.

Quoi qu'il en soit, l'eau est évidemment la boisson à privilégier pour s'hydrater sainement. Rappelons qu'il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Mieux vaut boire en petites quantités tout au long de la journée et augmenter sa consommation en cas de chaleur, de fièvre ou d'exercice physique. Sans compter que la consommation calorique et de sucres des autres types de boissons doit être prise en compte afin de garder une bonne santé.