L'astuce de l'élastique : utilisez cette technique simple pour débloquer une vis coincée ou abimée

Une vis abimée ou bloquée refuser obstinément de bouger alors que vous êtes en plein bricolage ? Ne vous énervez pas : un banal élastique suffit la plupart du temps à déloger cette pièce récalcitrante sans effort !

Une vis abîmée qui refuse obstinément de se dévisser, c'est un problème courant que tous les bricoleurs, amateurs comme experts, ont déjà rencontré au moins une fois dans leur vie. Et vous aussi ! En essayant de démonter un meuble ou de réparer un appareil, une vis récalcitrante refuse obstinément de bouger. Vous avez beau changer de tournevis et mêle de vous aider d'une pince pour avoir davantage de force, rien n'y fait, vous êtes bloqué par cette toute petite pièce métallique.

Dans cette situation, ne cherchez surtout pas à forcer en risquant d'aggraver la situation. Il existe en effet des astuces simples pour surmonter ce problème. L'une des plus ingénieuses et efficaces est celle de l'élastique. Eh oui, aussi curieux que cela paraisse, sa surface caoutchouteuse de l'élastique peut fournir une prise supplémentaire pour déloger la vis, empêchant le tournevis de glisser.

Pour commencer, trouvez un élastique suffisamment large pour couvrir la tête de la vis. Un élastique de bureau classique peut faire l'affaire, mais si vous avez un morceau de chambre à air de vélo ou de voiture, c'est encore mieux. Placez l'élastique sur la tête de la vis, puis appuyez fermement avec le tournevis. Le caoutchouc de l'élastique remplira les espaces endommagés et offrira une meilleure adhérence. Ensuite, tournez lentement le tournevis. Vous serez surpris de voir à quel point cette astuce peut être efficace !

© Adrian Global Studio-Unsplash

Si cette méthode ne fonctionne pas et que la vis est vraiment coincée, il existe d'autres techniques à essayer. Par exemple, vous pouvez utiliser une visseuse ou une dévisseuse. Si la tête de la vis dépasse suffisamment, placez-la dans directement le mandrin, à la place de l'embout, et serrez bien. Mettez l'outil en position de dévissage et démarrez lentement. La force de la visseuse peut souvent réussir là où le tournevis échoue. Si la prise n'est pas suffisante, vous pouvez combiner cette méthode avec l'astuce de l'élastique pour une meilleure adhérence !

Pour les cas plus extrêmes, il y a l'extracteur de vis. Cet outil spécialisé est conçu pour retirer les vis endommagées grâce à son filetage inversé. Vous vissez l'extracteur dans la vis abîmée, puis, en continuant à tourner dans le sens du dévissage, l'extracteur retire la vis. Il existe différentes tailles d'extracteurs pour s'adapter aux diverses vis.

Une méthode plus destructrice, mais efficace, est de créer une nouvelle fente sur la tête de la vis avec une scie à métaux ou une Dremel. Une fois la fente créée, utilisez un tournevis plat pour retirer la vis.

Deux astuces supplémentaires peuvent faciliter le desserrage des vis en jouant avec la température : en refroidissant la vis avec des glaçons ou en chauffant la tige d'un tournevis, la vis peut se contracter ou se dilater, créant un léger jeu qui facilite son retrait. De plus, l'utilisation de dégrippant comme le WD-40 peut faire des miracles. Vaporisez-en sur la vis et laissez agir quelques minutes avant de tenter de la dévisser à nouveau.