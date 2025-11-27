On va pouvoir faire des tableaux dans le Bloc-notes de Windows

Le Bloc-notes poursuit sa grande mutation. Ce qui était autrefois l'outil le plus dépouillé de Windows gagne cette fois une fonction que personne n'attendait : la prise en charge des tableaux, proche de ce que propose Microsoft Word.

Pendant des années, le Bloc-notes de Microsoft – ou Notepad dans sa version originale – a incarné le minimalisme le plus absolu. Cet outil intégré en standard au système depuis Windows 95 se limitait à l'essentiel, à savoir une fenêtre blanche, sans bouton superflu, avec un rôle simple et clair : saisir du texte brut, sans aucune mise en forme, avec une police de caractères non proportionnelle. Un logiciel basique et rustique, donc, qui servait surtout à la prise de notes rapide – bonjour Lapalisse ! –, histoire de coller une idée, une citation, une adresse, un bout de code ou une liste de courses sans se soucier de la mise en page.

Bloc-notes de Windows : un logiciel rustique en pleine mutation

Cette austérité en faisait l'un des logiciels les plus stables de Windows, mais aussi l'un des plus immobiles. Mais cette époque semble définitivement révolue. Depuis l'arrivée de Windows 11, et surtout, depuis la disparation de WordPad il y a quelques mois, Microsoft a décidé de le faire évoluer en profondeur pour le transformer en outil de traitement de texte multifonctions. L'application, qui n'avait quasiment pas bougé depuis Windows 95, a ainsi reçu en l'espace de deux ans plus de fonctions que durant les deux dernières décennies !

Les onglets ont ouvert la marche, suivis par l'arrivée d'un mode sombre bienvenu ainsi que d'outils de mise en forme de texte élémentaires – gras, italique, soulignement – et de gestion de liens, de listes, de structures – titre, sous-titre, rubrique, etc. –, du format Markdown et même de correction orthographique et d'un enregistrement automatique, évitant de perdre des documents Et, bien évidemment, Microsoft ne s'est pas privé d'ajouter des fonctions IA – liées au compte Microsoft. Un mouvement progressif mais significatif, qui transforme peu à peu l'éditeur en un vrai bloc-notes numérique moderne, sans pour autant imiter Word.

Bloc-notes de Windows : des tableaux simples inspirés de Word

Et Microsoft ne compte pas en rester là. Dans une note publiée sur son blog le 21 novembre 2025, l'éditeur a annoncé l'arrivée de nouveautés étonnantes : réservées pour le moment aux membres du programme Windows Insider, elle devraient être déployée pour tout le monde dans les prochaines semaines.

La nouveauté la plus marquante, c'est l'arrivée des tableaux, une fonction, inspirée de celle de Word, mais en plus simple. Pour créer un tableau dans un document, il suffit de cliquer sur un bouton dédié dans la barre d'outils ou de taper un raccourci clavier, puis de choisir le nombre de lignes et de colonnes dans une petite fenêtre façon menu contextuel. Une boîte de dialogue permet d'aller plus loin en définissant précisément la taille du tableau. Les habitués du système Markdown peuvent également ajouter ces structures en écrivant directement la syntaxe correspondante.

© Microsoft

Une fois le tableau inséré, les modifications sont tout aussi intuitives : clic droit pour ajouter ou retirer des colonnes, ajustement automatique pour remplir toute la largeur de la fenêtre, sélection rapide d'une ligne ou du tableau complet. Le système est léger, fluide et ne semble pas dégrader les performances, d'après les premiers tests menés par Windows Latest. On peut même y insérer un texte mis en forme,

Ce changement paraît mineur à première vue, mais il répond à un besoin réel, en évitant notamment de passer par des logiciels plus lourds comme Word ou Excel. Beaucoup d'utilisateurs se content en effet de ranger des informations dans un tableau simple, sans utiliser les fonctions évoluées de véritables tableurs, qu'il s'agisse de formules ou de macros.

L'ajout des tableaux constitue toutefois une rupture philosophique majeure. Jusqu'ici, le Bloc-notes gérait du texte brut (format .txt). L'intégration d'une structure de grille implique une gestion plus fine de l'espacement et du formatage, rapprochant techniquement l'outil d'un traitement de texte enrichi.

Bloc-notes de Windows : des fonctions IA, mais pas pour tout le monde

Microsoft profite de cette mise à jour pour rendre ses outils IA plus réactifs. Les fonctions Rédiger, Réécrire et Résumer affichent désormais le texte généré progressivement, mot après mot, ce qui évite d'attendre la fin du traitement. Les PC Copilot+ sont les premiers à en profiter, puisque leur traitement local permet un flux continu en réécriture. Pour les autres modèles, l'outil repose encore sur les serveurs Microsoft. Une connexion à un compte Microsoft reste obligatoire pour activer ces fonctions.

© Microsoft

Cette intégration progressive de l'IA appelle une question : le Bloc-notes ne risque-t-il pas de devenir trop lourd ? À ce stade, les ingénieurs assurent que les nouveaux ajouts ne changent rien aux performances. Les tests disponibles confirment cette impression, et les utilisateurs réticents peuvent désactiver les éléments qu'ils jugent superflus.

Par ailleurs, si l'application Bloc-notes reste gratuite, ces fonctions "intelligentes" s'inscrivent dans un écosystème de plus en plus onéreux. Microsoft cherche à rentabiliser ses investissements colossaux dans l'IA en poussant les utilisateurs vers des abonnements.

Pour profiter pleinement de cette "intelligence" sans limite de crédits, l'utilisateur est souvent incité à souscrire à l'offre Copilot Pro. En France, cet abonnement coûte désormais 22 euros par mois. Plus largement, c'est l'ensemble de la suite bureautique qui voit ses tarifs grimper. L'abonnement Microsoft 365 Famille, par exemple, a subi des ajustements tarifaires notables, se positionnant souvent autour de 99 à 130 euros par an selon les revendeurs et les périodes, une inflation justifiée par l'éditeur par l'ajout constant de ces nouvelles capacités génératives. Le modèle qui semble se dessiner pour l'avenir, c'est un outil qui reste gratuit, mais avec des fonctions évoluées payantes, ce qui risque d'engendrer à la fois de la frustration et d e la confusion.

Bloc-notes de Windows : un outil multifonctions ou une usine à gaz ?

Cette montée en gamme du Bloc-notes s'accompagne d'un débat sur sa légitimité. Certains y voient un progrès bienvenu, d'autres regrettent une perte de simplicité. Microsoft a anticipé ces critiques : toutes les nouvelles fonctions peuvent être désactivées dans les paramètres, y compris la récupération automatique des fichiers récents ou les outils IA. Le cœur du logiciel reste donc accessible à ceux qui préfèrent un environnement épuré.

Cette stratégie de renforcement du Bloc-notes ne doit rien au hasard : elle comble le vide laissé par la disparition de WordPad, ce traitement de texte hybride installé par défaut sur Windows depuis des décennies. WordPad était trop complexe pour être un simple bloc-notes, mais trop limité pour rivaliser avec Word. En supprimant cet entre-deux, Microsoft polarise son offre : d'un côté un Bloc-notes enrichi, voire "super-chargé", pour le quotidien rapide, et de l'autre la suite payante Office pour le travail professionnel.

Le risque est toutefois de voir le Bloc-notes perdre sa qualité première : sa légèreté. Les puristes regrettent déjà que l'application mette désormais quelques centaines de millisecondes de plus à s'ouvrir qu'auparavant. En voulant tout faire, de la correction grammaticale à la gestion de tableaux complexes, cet utilitaire risque de devenir une "usine à gaz", s'éloignant de la promesse initiale d'instantanéité qui a fait son succès.

L'avenir de cet outil semble désormais tracé. Microsoft va continuer d'y injecter des fonctions issues de ses logiciels phares pour maintenir l'utilisateur dans son environnement Windows 11, sans qu'il ait besoin de télécharger des alternatives tierces comme Notepad++++. On peut s'attendre à voir arriver prochainement une prise en charge plus poussée du format Markdown ou même une synchronisation plus native avec le cloud. Reste à savoir si les habitués continueront de plebisciter cet outil s'il continue de s'alourdir.