C'est l'astuce des pros pour déplacer en une fois tous les fichiers de plusieurs dossiers sur un PC

Faire du rangement sur le disque d'un PC peut vite devenir laborieux, surtout lorsqu'on doit manipuler une multitude de fichiers dans de nombreux de dossiers. Cette petite technique de Windows vous fera gagner un temps précieux.

C'est un cas de figure qui ne se présente pas forcément tous les jours, mais auquel on peut tout de même être confronté de temps à autre. Vous avez récupéré les dossiers informatiques d'un collègue et vous devez y mettre de l'ordre, ou bien vous avez décidé de faire (enfin) le ménage dans votre bibliothèque de photos, de vidéos ou de musique. Problème, il y a des centaines de fichiers éparpillés dans une multitude de dossiers et de sous-dossiers, et vous aimeriez bien les faire "remonter" tous au même niveau pour y voir plus clair.

Vous pouvez évidemment réaliser ce travail à la main, en ouvrant chaque sous-dossier individuellement pour déplacer les fichiers qu'il contient, mais ce serait particulièrement long et fastidieux. Heureusement, une petite astuce sur Windows permet de réaliser cette opération en un clin d'œil. Ouvrez d'abord l'Explorateur de fichiers et rendez-vous dans le dossier de "plus haut niveau", celui qui contient tous les sous-dossiers et fichiers que vous voulez récupérer. Puis cliquez dans la barre de recherche, en haut à droite de l'Explorateur, et écrivez les trois caractères « *.? » (sans les guillemets autour).

Cette simple expression de recherche retourne tous les fichiers contenus dans les différents dossiers et sous-dossiers, mais sans retourner les dossiers et les sous-dossiers eux-mêmes. Ainsi, il ne vous reste plus qu'à sélectionner tous les éléments affichés, en utilisant la barre d'outils de l'Explorateur ou le raccourci clavier Ctrl+A, puis à effectuer un copier-coller ou un couper-coller vers le répertoire de destination de votre choix. Tous vos fichiers se retrouveront alors au même "niveau" d'un seul coup, et vous pourrez ensuite effacer les dossiers et sous-dossiers d'origine, qui seront désormais vides.

Cette technique de recherche et de déplacement de fichiers présente toutefois deux limites. D'une part, les fichiers ne comportant pas d'extension ne seront pas retournés dans les résultats de recherche. Attention, on parle bien ici des fichiers sans extension, c'est-à-dire ceux dont le nom n'est pas suivi par ".doc", ".xls", ".pdf" ou tout autre "." suivi de quelque chose, et pas des fichiers dont l'extension est simplement masquée. Si aucun de vos fichiers ne comporte d'extension, ouvrez les Options de l'Explorateur de fichiers, allez dans l'onglet Affichage et décochez la case Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu.

D'autre part, en recherchant des fichiers dans plusieurs sous-dossiers à la fois, il est probable que certains d'entre eux portent le même nom. Or, si vous tenter de déplacer ou de copier des fichiers avec un nom identique vers un même dossier de destination, Windows vous avertira avec un message indiquant "La destination comprend X fichiers dont les noms sont identiques" et vous proposera trois options. Pour éviter de perdre certains fichiers dans l'opération, choisissez Me laisser décider pour chaque fichier puis, dans la fenêtre Quels fichiers voulez-vous conserver ?, cochez les deux cases Fichiers de et Fichiers déjà dans, puis cliquez sur Continuer.

De cette façon, Windows conservera tous les fichiers, en ajoutant un nombre entre parenthèses à ceux dont le nom est identique pour les différencier. Vous devrez donc peut-être faire du ménage à la main pour éliminer les doublons une fois le transfert ou la duplication terminé, mais au moins vous serez certain de n'avoir perdu aucune donnée !