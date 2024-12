Ce train suspendu n'est pas de la science-fiction - il fonctionne depuis 1901

Perché à 12 mètres de hauteur au-dessus d'une rivière, ce métro suspendu est un des trains les plus impressionnants d'Europe. Inauguré en 1901, il est toujours en activité. Et il a même déjà transporté un éléphant !

Dans un paysage urbain où les véhicules glissent silencieusement au-dessus des rues, un train suspendu serpente entre les immeubles, défiant la gravité avec une élégance futuriste. Cette scène, digne des plus grands films de science-fiction, pourrait sembler tout droit sortie de l'imaginaire collectif. Pourtant, elle est bien réelle et existe depuis plus d'un siècle.

Au cœur de la ville allemande de Wuppertal, le Schwebebahn, un monorail suspendu, transporte quotidiennement des milliers de passagers à une hauteur de 12 mètres au-dessus de la rivière Wupper. Inauguré en 1901, ce moyen de transport futuriste a été conçu pour répondre aux défis d'une urbanisation rapide sur un terrain étroit, accidenté et sujet aux inondations. Son créateur, Eugen Langen, avait initialement proposé ce système pour Berlin, mais c'est à Wuppertal que son invention a trouvé sa place, devenant ainsi le premier monorail suspendu au monde.

Le Schwebebahn parcourt 13,3 kilomètres et dessert 20 stations, reliant les quartiers de Vohwinkel et d'Oberbarmen en une trentaine de minutes. Sa structure métallique, emblématique de l'architecture industrielle du début du XXe siècle, contraste avec la modernité de son concept. Chaque jour, environ 75 000 passagers empruntent ce train atypique, témoignant de sa pertinence et de son efficacité, même après plus de cent ans de service.

Au fil des décennies, le train suspendu a connu des moments marquants. En 1950, un événement insolite a attiré l'attention nationale : un cirque local a fait monter son éléphant, Tuffi, à bord du train pour une opération publicitaire. Effrayé par le bruit et les mouvements, l'animal a traversé la paroi du wagon et a plongé dans la rivière en contrebas, en sortant heureusement indemne. Cet incident a renforcé la notoriété du monorail.

Mais certains accidents ont connu une issue bien plus tragique. Le plus grave s'est produit en 1999, lorsqu'une rame a déraillé en raison de travaux de maintenance mal exécutés, entraînant la mort de cinq personnes et en blessant 47 autres. Cet incident a conduit à une réévaluation des protocoles de sécurité et à des rénovations majeures pour assurer la pérennité du service. Un rail électrique est également tombé dans la rivière en 2018, mais, heureusement, personne n'a été blessé.

Le succès du train de Wuppertal a rapidement intéressé d'autres villes, notamment en raison des nombreux avantages qu'il représente : faible encombrement, coûts de construction moindres, nuisances sonores réduites, aucune interférence avec les autres modes de transport urbains, etc. Néanmoins, il reste le seul en son genre en Europe, bien que d'autres transports de ce type soient apparus en Allemagne, comme le Schwebebahn Dresden, le H-Bahn ou le SkyTrain de Düsseldorf. Dans le monde, la copie la plus connue est le train suspendu de la ville de Chiba au Japon, qui a été construit 87 ans plus tard.