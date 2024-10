Cette fonction cachée de Google Maps vous rendra un grand service dans ces lieux inattendus

Comme tout le monde, vous utilisez sans doute Google Maps pour calculer des itinéraires. Mais l'appli a également une fonction méconnue pour vous guider dans des endroits auxquels vous ne pensez pas.

Au fil du temps, Google Maps est devenu un outil précieux de notre quotidien, que ce soit pour connaître un itinéraire, trouver un restaurant sympathique pour déjeuner, obtenir les horaires d'ouverture d'un magasin ou vérifier le niveau de fréquentation d'un site touristique. L'application indique même les entrées de certains bâtiments ! Elle s'est véritablement imposée comme l'outil de référence pour nous guider à travers les rues du monde entier.

Et dans cette multitude de fonctions, certaines demeurent encore méconnues. L'une d'elles, particulièrement utile, est souvent éclipsée par les classiques calculs d'itinéraires et les vues par satellite : il s'agit des plans d'intérieur. En effet, qui ne s'est jamais senti perdu dans un grand centre commercial ? Qui n'a jamais tourné en rond dans un musée à la recherche de la salle d'exposition souhaitée ? Qui n'a jamais erré comme une âme en peine dans un aéroport, à la recherche de son point de rendez-vous ou de son terminal ?

Or, peu de personnes le savent, mais certains grands bâtiments ont leurs propres cartes dans Google Maps. C'est le cas de certains aéroports, centres commerciaux, gares, salles de concert ou encore musées, comme par exemple les terminaux de l'aéroport de Charles de Gaulle, le Musée allemand de Munich, le Stade de France, certaines enseignes Carrefour, Unibail Rodamco, Fnac, Leroy Merlin et Leclerc, les Galeries Lafayette ou encore Les 4 Temps à La Défense.

Ainsi, l'application affiche des plans détaillés des différents étages, couloirs et boutiques, facilitant ainsi notre navigation dans ces espaces souvent labyrinthiques. Dans le Carrefour d'Auteuil, à Paris, elle indique même les différents rayons ! On saura enfin où se trouvent ces maudits cornichons que l'on cherche à chaque fois !

Cette option s'active automatiquement lorsqu'on zoome sur un lieu compatible, à condition d'être en mode carte, et non en mode satellite. Parfois, une série de chiffres apparaît sur le côté droit pour indiquer les étages du bâtiment. En cliquant sur celui qui vous intéresse, le plan de l'étage en question s'affiche et vous pouvez même obtenir un itinéraire précis pour vous guider !

Comme pour la cartographie extérieure, ces plans intérieurs permettent de visualiser précisément l'emplacement des magasins, des escaliers, ou des guichets d'enregistrement. Une aide précieuse dans les endroits où il est facile de se perdre. Ce service, qui couvre des lieux dans de nombreuses grandes villes à travers le monde, peut aussi indiquer des points d'intérêt comme les toilettes ou les entrées. Aussi, la prochaine fois que vous pénétrerez dans un vaste complexe, n'hésitez pas à sortir votre téléphone ! Vous y trouverez peut-être une carte bien plus détaillée que ce que vous pensiez.