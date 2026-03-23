CCleaner est dépassé : ce nouveau logiciel gratuit fait bien mieux, sans pub, sur PC, Mac et Linux !

Longtemps incontournable pour nettoyer les ordinateurs, CCleaner a maintenant un rival redoutable, gratuit, open source et sans publicité, qui promet une optimisation simple et complète aussi bien sur PC que sur Mac.

Pendant des années, CCleaner a été le premier réflexe pour qui voulait faire le ménage sur son PC. Suppression des fichiers temporaires, nettoyage du registre, désinstallation de programmes… cet outil d'entretien et d'optimisation a longtemps fait office de référence dans son domaine. Mais depuis son rachat par Avast en 2017, sa réputation s'est considérablement ternie : publicités plus présentes, options limitées en version gratuite et doutes sur la confidentialité ont refroidi beaucoup d'utilisateurs. Résultat, des millions de personnes ont fini par le désinstaller sans vraiment trouver mieux.

C'est précisément ce vide que Kudu cherche à combler. Très récent, mais déjà repéré et apprécié parles experts, ce nouveau logiciel propose une approche radicalement différente avec un modèle économique simple : une version entièrement gratuite pour les particuliers, sans limitation, sans pistage et sans publicité, et une version payante pour les pros qui doivent entretenir un parc d'ordinateurs, le tout avec un fonctionnement transparent que chacun peut vérifier.

Ce qui distingue particulièrement Kudu, c'est son aspect multiplateforme. Alors que CCleaner se limite à Windows, Kudu fonctionne aussi sur macOS et sur les distributions Linux. Le choix de l'open source joue aussi un rôle clé. Contrairement à certains outils propriétaires, il n'y a pas de collecte de données opaque ni de mécanismes cachés. La communauté peut examiner le code, corriger des erreurs et proposer des améliorations. Cette transparence séduit de plus en plus d'utilisateurs, méfiants face aux logiciels gratuits financés par la publicité.

Dès le lancement de Kudu, le ton est donné. L'interface mise sur la simplicité, avec des outils accessibles en quelques clics : tout est centralisé dans un même espace. L'idée est de remplacer plusieurs utilitaires en un seul, sans compliquer la prise en main.

En pratique, Kudu regroupe plus de quinze outils de maintenance. Le nettoyeur système supprime les fichiers temporaires, les caches, les journaux système et autres résidus répartis en plus de quinze catégories, avec une sauvegarde automatique avant chaque opération pour éviter toute mauvaise surprise.

Le gestionnaire de démarrage liste tous les programmes qui se lancent au démarrage de l'ordinateur, avec un indicateur d'impact sur les performances pour chacun – pratique pour identifier d'un coup d'œil ce qui ralentit inutilement le processus. L'analyseur de disque affiche une carte interactive de l'espace occupé, permettant de localiser visuellement les dossiers les plus volumineux.

Un autre outil, le Debloater, permet de supprimer proprement les applications préinstallées par Windows – ces logiciels que personne n'a demandés et qui occupent de la place depuis le premier démarrage. Un gestionnaire de mises à jour logicielles scanne l'ensemble des applications installées pour identifier celles qui sont obsolètes et les mettre à jour en lot, un angle mort de CCleaner que Kudu adresse directement.

Là où Kudu se distingue vraiment des nettoyeurs classiques, c'est sur le volet sécurité. Un module analyse et corrige en un clic plus de 35 paramètres de confidentialité et de sécurité du système, tandis qu'un scanner de malwares intègre plus de 70 signatures de menaces connues.

Comparé à l'ancienne référence du secteur, le bilan est sans appel : CCleaner Pro coûte 45 euros pour un seul PC et pour un an seulement, alors que Kudu est entièrement gratuit et sans limite de temps tout en offrant davantage d'outils !

Surtout, les spécialistes qui l'ont testé en conditions réelles saluent unanimement sa conception. Tout en restant accessible aux utilisateurs novices, .Kudu apparaît déjà comme l'un des outils de maintenance les plus fiables disponibles actuellement. Aucune raison de s'en priver donc, malgré sa "jeunesse" : il est téléchargeable directement et gratuitement sur son site officiel et sur GitHub, sans inscription, sans période d'essai et sans carte bancaire.