Mot de passe oublié ? Vous pouvez maintenant récupérer votre compte Google avec un selfie vidéo

Google propose une nouvelle méthode de connexion à ceux qui n'arrivent pas à accéder leur compte. Ils pourront désormais utiliser un selfie vidéo à la place d'un mot de passe ou d'une clé d'accès. Original !

Perdre l'accès à son compte Google peut rapidement devenir un véritable casse-tête. Mot de passe oublié, téléphone perdu, application d'authentification inaccessible… De nombreuses situations peuvent empêcher un utilisateur de prouver qu'il est le propriétaire de son compte et de le récupérer. Pour résoudre ce problème, Google annonce dans un billet de blog le déploiement d'une nouvelle méthode de vérification basée sur une technologie que beaucoup utilisent déjà au quotidien : la reconnaissance du visage. Désormais, certains utilisateurs peuvent enregistrer un selfie vidéo qui servira de solution de secours pour prouver leur identité lors d'une tentative de connexion

Récupération de compte Google : des mesures pour éviter les fraudes

Cette nouvelle fonction, baptisée "selfie video sign-in" ne remplace pas à proprement parler le mot de passe traditionnel ni les autres moyens de protection déjà existants. Elle vient plutôt compléter les options déjà proposées par l'entreprise, comme les notifications affichées sur un appareil de confiance ou les clés d'accès.

Pour activer cette option, l'utilisateur doit d'abord enregistrer une courte vidéo de son visage depuis les paramètres de sécurité de son compte Google. Le service demande alors de suivre ses instructions pour réaliser quelques mouvements de tête afin de bien capturer plusieurs angles du visage. Cette étape permet à Google de créer une référence qui sera utilisée ultérieurement pour vérifier l'identité de la personne.

© Google

Lorsqu'une récupération de compte est nécessaire, l'utilisateur devra alors réaliser une nouvelle vidéo de quelques secondes. L'entreprise comparera ensuite cet enregistrement avec celui sauvegardé précédemment afin de déterminer si les deux visages correspondent bien. Pour éviter que des personnes mal intentionnées ne trichent, Google a recours au test de "liveness". Il exige que l'internaute effectue une série de mouvements de tête précis et non prévisibles afin de vérifier qu'il s'agit bien d'un flux vidéo pris en direct, et non d'une image fixe, d'un enregistrement préexistant ou d'un deepfake. Bref, qu'il s'agit bien du vrai utilisateur et non d'une tentative d'usurpation d'identité. Les tentatives de connexion suspectes basées sur d'autres critères sont aussi détectées, comme pour les autres méthodes de connexion.

Récupération de compte Google : comment activer la connexion par selfie vidéo ?

Reste la question de la confidentialité de ces données biométriques. Google assure que la vidéo enregistrée est chiffrée et conservée de manière sécurisée. L'entreprise souligne que l'utilisateur garde le contrôle complet dessus et peut supprimer à tout moment celle associée à son compte. Par défaut, celle-ci est uniquement utilisée pour la connexion et la récupération du compte, sauf si l'utilisateur choisit explicitement de l'autoriser pour d'autres usages.

La fonction est en cours de déploiement et n'est donc pas encore accessible à tous les comptes. Notons qu'elle exclut par ailleurs les comptes Google Workspace, les comptes enfants (Family Link) et ceux inscrits au Programme de protection avancée. Vous pouvez vérifier si vous êtes éligible à cette nouvelle fonction via ce lien – pour notre part, nous avons droit à un message "Le selfie n'est pas disponible comme option de connexion pour ce compte".

Pour ceux qui y ont accès, l'activation se fait via les paramètres de sécurité du compte Google, dans la section consacrée aux méthodes de connexion. Si l'appareil utilisé dispose d'une caméra, l'enregistrement se fait directement avec, sinon un QR code permet de réaliser la procédure sur un smartphone.