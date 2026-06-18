Les smartphones seront interdits dans tous les lycées de France dès la rentrée 2026

À compter de la rentrée 2026, l'usage du téléphone portable sera officiellement interdit dans les lycées français. Le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, affirme que le texte sera adopté et promulgué dans les délais prévus.

En pleine adolescence, les lycéens ont l'habitude de consulter leur smartphone plusieurs dizaines de fois par jour, y compris lorsqu'ils sont en cours. Une pratique qui nuit à leur concentration et à leur apprentissage, et qui a de lourdes répercussions. Alors que la question de la place des écrans dans la vie de la jeunesse et de son impact sur la santé mentale occupe de plus en plus l'espace public, suite à une prise de conscience plus que bienvenue, les politiques ont décidé de s'attaquer au problème.

Après avoir interdit les smartphones à l'ensemble des collèges français, le Gouvernement compte bien faire la même chose avec tous les lycées de l'Hexagone dès la rentrée 2026. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, le mercredi 17 juin 2026 sur le plateau de Franceinfo. "Il faut juste que la loi soit publiée dans l'été, ce qui sera a priori très probablement le cas au moins sur ce volet-là", a-t-il assuré. "Je considère que c'est quelque chose d'absolument majeur pour nos élèves".

Le téléphone portable bientôt interdit au lycée ? "Ce sera le 1er septembre, parce que la loi sera très probablement publiée dans lété [] Je considère que cest quelque chose dabsolument majeur pour nos élèves", annonce Édouard Geffray, ministre de lÉducation nationale pic.twitter.com/2oaK5J4tkT — franceinfo (@franceinfo) June 17, 2026

Interdiction des smartphones au lycée : des modalités encore à définir

Le Gouvernement s'appuie sur les enseignements de la "pause numérique", dispositif expérimenté en septembre 2024 dans une centaine de collèges avant d'être généralisé à l'ensemble du territoire à la rentrée 2025. Dans les établissements qui l'ont pleinement mis en œuvre, les retours dressent un constat commun : amélioration du climat scolaire, recul du cyberharcèlement et meilleure attention des élèves en classe. Fort de ces résultats jugés très encourageants, Emmanuel Macron entendait donc étendre la mesure aux lycées.

Jusqu'à présent, la législation laissait aux conseils d'administration des établissements le soin de décider des modalités d'interdiction des smartphones. La mesure envisagée marquerait donc un changement de cap en mettant fin à cette marge de manœuvre au profit d'une obligation généralisée de dépôt des appareils dès l'entrée dans l'établissement.

Les modalités précises d'application resteraient toutefois définies localement par les chefs d'établissement. Des exceptions sont d'ores et déjà prévues, notamment pour les élèves en situation de handicap. Enfin, les usages pédagogiques devraient également être autorisés, lorsqu'ils sont strictement encadrés par les enseignants.

Si la démarche est tout à fait louable, elle risque toutefois d'être compliquée à mettre en place. En effet, de nombreux collèges ont éprouvé de réelles difficultés à appliquer la consigne nationale, de par les défis logistiques et budgétaires qu'elle entraîne. Sur ce point, le ministre a annoncé son intention d'envoyer prochainement aux chefs d'établissement une circulaire présentant des éléments concrets pour les aider à mettre en œuvre l'interdiction dès la prochaine rentrée.

Cette interdiction s'inscrit dans une proposition de loi plus large visant à encadrer davantage les usages numériques des adolescents. Le texte prévoit notamment de limiter l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. L'objectif est d'interdire la création de nouveaux comptes pour cette tranche d'âge, mais aussi de mettre fin aux comptes déjà existants. Le Gouvernement entend ainsi renforcer la protection des mineurs face aux usages néfastes des plateformes numériques. Plusieurs pays, de l'Australie au Royaume-Uni, ont suivi ou suivent actuellement le même chemin.