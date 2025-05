L'UE va lancer une application de vérification d'âge pour protéger les mineurs

Pour obliger les géants du numérique à mieux protéger les mineurs, l'UE va lancer dès cet été une application de vérification d'âge. Une solution temporaire, en attendant le futur Digital Identity Wallet européen.

La protection des mineurs sur Internet revient régulièrement dans le débat public. Entre les contenus sensibles et inadaptés, le cyberharcèlement, l'addiction aux écrans et autres pratiques dangereuses, les dangers ne manquent pas ! Aussi, plusieurs pays, dont la France, souhaitent renforcer les dispositifs de vérification de l'âge des jeunes utilisateurs et utilisatrices.

Au niveau européen, le Digital Service Act (DSA) impose aux grandes plateformes (les VLOP) de s'assurer que "les droits et l'intérêt supérieur des enfants [sont] au cœur du fonctionnement de leurs services". Cela passe par la vérification d'âge et le blocage, si celui-ci n'est pas concluant, de leur accès. Plusieurs pays membres, dont la France, se sont déjà efforcés de légiférer sur la question, mais il font face à plusieurs défis techniques, éthiques et juridiques. Aussi, afin d'harmoniser la façon dont l'âge des internautes est vérifié, l'Union européenne va lancer une nouvelle application de vérification d'âge dès juillet prochain, comme le révèle le Financial Times.

Vérification d'âge : une solution sur le court terme

Pour permettre de vérifier l'âge des internautes, l'Union européenne compte se servir du Digital Identity Wallet. Il s'agit d'un portefeuille d'identité numérique européen, dans lequel chaque citoyen pourrait stocker ses documents d'identité (carte d'identité, permis…) et accéder aux services en ligne publics et privés dans toute l'Europe (voir notre article). Pour faire simple, ce serait une sorte d'équivalent européen à France Identité, Google Wallet et Apple Pay. Il devrait être lancé d'ici fin 2026.

En attendant son arrivée, Bruxelles compte proposer un autre outil conçu spécifiquement pour la vérification d'âge. "Cette initiative vise à permettre aux utilisateurs de l'UE de prouver qu'ils ont l'âge requis pour accéder à des sites dont l'accès est limité par l'âge, à commencer par le fait d'avoir plus de 18 ans pour accéder à des contenus en ligne réservés aux adultes, tel que la pornographie, les jeux d'argent, l'alcool et d'autres", lit-on sur le site de la Commission européenne. Il s'agira d'une application blanche – c'est-à-dire développée par un fournisseur tiers, puis personnalisée et revendue par d'autres entreprises sous leur propre marque – qui pourra être traduite dans les différentes langues nationales. T-Systems, une filiale de Deutsche Telecom, et la société suédoise de cybersécurité Scytáles avaient remporté l'appel d'offres en février dernier.

Cette annonce intervient trois jours après l'ouverture d'une enquête par la Commission européenne contre quatre sites pornographiques : Pornhub, Stripchat, XNXX et XVideos. Ils sont soupçonnés de ne pas avoir adopté de mesures efficaces de vérification de l'âge, dans le cadre du règlement sur les services numériques (DSA). Il est vrai que, pour accéder aux plateformes pour adultes, il suffit généralement de certifier sur l'honneur "avoir pris connaissance du caractère pornographique de ce site et être majeur selon les lois en vigueur dans [s]on état ou [s]on pays" via un simple bouton. Bref, un avertissement de pure forme qui n'empêche en aucun cas de voir des contenus sexuels. D'autres grandes plateformes sont également dans le viseur de Bruxelles, comme TikTok, Facebook et Instagram, qui font eux aussi l'objet d'une enquête officielle pour non-respect du DSA, cette fois-ci pour leur conception volontairement addictive.