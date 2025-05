Android 16 aura une fonction pour détecter les intrusions physiques sur un appareil

Android 16 devrait intégrer une nouvelle fonction de sécurité originale. Baptisée Détection d'intrusion, elle protégera les smartphones contre les intrusions physiques par le biais d'un journal recensant les activités inhabituelles.

Aujourd'hui, nos smartphones sont tellement devenus une extension de nous-mêmes que nous devons toujours avoir un œil dessus, de peur que quelqu'un vienne fouiner dedans et nous espionner. Face à la menace croissante qui frappe nos données personnelles, les fabricants de smartphones doivent renforcer leurs systèmes de protection. De son côté, Google a ajouté tout un tas de fonctions allant dans ce sens sur les smartphones Android, à commencer par des protections contre le phishing et les spams, ou encore une surveillance accrue des autorisations d'accès. Et il ne compte pas s'arrêter là !

La firme de Mountain View pourrait bien introduire, au sein d'Android 16 — cette nouvelle version est attendue pour l'automne 2025 —une nouvelle fonction centrée cette fois non plus sur les attaques logicielles, mais sur les intrusions physiques. Baptisée "Intrusion Detection", elle permettrait de garder une trace des activités de l'appareil, afin que son propriétaire puisse être mis au courant des activités inhabituelles dessus et vérifier si son téléphone a été manipulé par un tiers sans son autorisation.

Détection d'intrusion : un journal d'activités chiffré de bout en bout

Cette nouvelle fonction, repérée par Android Authority, dans le code de la version 25.18.31 de Google Play Services, est encore en cours de développement. Elle prend la forme d'un journal qui consigne les activités système et réseau, que l'utilisateur pourrait analyser en cas d'activité suspecte. Sont enregistrées des actions comme les branchements USB, l'installation de nouvelles applications, les connexions Bluetooth, les interactions avec l'écran de verrouillage, l'historique de navigation ainsi que les changements de réseau Wi-Fi.

Ce journal est stocké sur Google Drive et chiffré de bout en bout, ce qui signifie qu'absolument personne, y compris Google, ne peut accéder aux données qu'il contient, à l'exception du propriétaire du smartphone, bien évidemment. Celui-ci doit s'authentifier en renseignant le mot de passe du compte Google et en appliquant une des méthodes de déverrouillage configurées sur l'appareil.

D'après les informations recueillies par Android Authority, la Détection d'intrusion s'apparente à une extension du Programme de protection avancée d'Android. L'objectif de ce programme est d'offrir une sécurité renforcée aux utilisateurs afin de protéger les informations de leur compte, notamment pour les utilisateurs à haut risque comme les journalistes, les militants ou les responsables politiques. Pour l'instant, cette fonction est encore inactive dans les versions actuelles d'Android. Son intégration semble être prévue dans le cadre du déploiement d'Android 16, bien qu'aucun calendrier officiel n'ait été communiqué par la firme de Mountain View.