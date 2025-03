Comment activer la fonction de protection contre le vol sur un smartphone Android

Les smartphones Android disposent à présent d'une fonction de protection contre le vol. Simple et efficace, elle bloque automatiquement le téléphone dès qu'il est dérobé. Il faut juste l'activer manuellement.

Même s'ils sont moins fréquents qu'il y a quelques années, quand les smartphones étaient plus rares, les vols de téléphones n'ont pas disparu. Et ils s'accompagnent parfois de violences physiques, comme certains événements tragiques l'ont encore rappelé récemment.

Certes, les dispositifs de verrouillage automatique et d'identification biométrique limitent les dégâts quand un voleur s'empare d'un téléphone éteint ou en veille. Mais ce n'est pas le cas si l'on vous arrache votre téléphone des mains par surprise, alors que vous êtes tranquillement en train de téléphoner, de regarder une vidéo ou de consulter les réseaux sociaux dans la rue, dans un lieu public ou dans les transports en commun.

L'appareil étant déverrouillé, le voleur a en effet tout le loisir de l'utiliser et, surtout, de piller les précieuses informations qu'il renferme (comptes en ligne, mots de passe, coordonnées bancaires, etc.). Et il vous mieux éviter de lui courir après pour le récupérer, au risque de prendre un mauvais coup… La seule chose à faire d'urgence, c'est de mettre la main sur un autre appareil pour procéder à un verrouillage à distance, avant même d'aller porter plainte (voir notre article).

Fort heureusement, les constructeurs se sont penchés sur le problème et développent depuis quelque temps des fonctions antivol. C'est le cas d'Apple qui a mis en place cette option sur ses ïPhone (voir notre article), mais aussi de Google, qui a fait de même sur les smartphones Android (voir notre article). Déployé tout d'abord sur les smartphones Pixel à l'automne 2024 et quelques appareils Samsung, le dispositif commence aujourd'hui à s'étendre sur un plus grand nombre d'appareils fonctionnant à partir d'Android 10. Certes, il ne vous empêchera pas de vous faire dérober votre smartphone, mais il vous fera gagner un temps précieux pour le verrouiller et empêcher toute utilisation.

© Google

La fonction Antivol intégrée dans Android 15 fait appel à de l'intelligence artificielle qui s'appuie sur plusieurs capteurs présents dans l'appareil. L'accéléromètre, notamment, qui permet de détecter un changement brutal de déplacement dans l'espace, mais aussi le gyroscope et le GPS. Lorsqu'un comportement anormal est repéré, l'écran est immédiatement et automatiquement verrouillé.

De la même façon, le verrouillage hors ligne de l'appareil est lui aussi activé. Si le voleur coupe la connexion à Internet pendant une période prolongée pour empêcher sa localisation afin de procéder à un effacement à distance, le smartphone se verrouille automatiquement. Rien ne vous empêche alors de localiser son dernier emplacement et de procéder à un verrouillage ou un effacement à distance depuis le service dédié de Google. Vous n'avez même pas besoin de vous souvenir de vos identifiants. Un simple numéro de téléphone vérifié suffit.

Le dispositif est en place sur bon nombre de smartphones équipés d'Android à partir de la version 10. Google entend le déployer massivement à travers une mise à jour de Google Play. La protection contre le vol n'est toutefois pas activée par défaut. Voici comment procéder.

► Accédez aux paramètres de l'appareil. Dans la page qui s'affiche, appuyez sur Google.

►Dans la nouvelle page qui s'affiche, appuyez sur l'onglet Tous les services.

►Faites défiler la nouvelle page vers le bas jusqu'à la section Sécurité des appareils et sécurité personnelle et appuyez sur Protection contre le vol. Notez que vous pouvez également la trouver directement en saisissant Protection contre le vol dans le champ de recherche des paramètres.

►Il ne reste plus alors qu'à activer les deux options : Verrouillage en cas de détection de vol et Verrouillage de l'appareil hors ligne.

► Vous pouvez également activer le verrouillage à distance pour pouvoir sécuriser votre mobile volé depuis un autre appareil sans vous souvenir de vos identifiants Google depuis le service dédié. Appuyez pour cela sur Verrouillage à distance puis activez l'option.

►Normalement, vous avez déjà activé la localisation de votre mobile. En cas de doute, vérifiez-le en appuyant sur Localiser et effacer votre appareil.

► Dans la page qui s'affiche, si ce n'est déjà fait, activez l'option.

►Votre smartphone est maintenant paré pour éviter qu'un voleur ne subtilise vos données ou tente de l'effacer après son méfait.