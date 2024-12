17Cyber : la nouvelle plateforme d'urgence pour les victimes de cybermalveillance

Face à la recrudescence de cyberattaques, le Gouvernement lance 17Cyber, une plateforme conçue pour aider les victimes de piratage, de harcèlement et d'autres cybermalveillances, afin d'obtenir un diagnostic et des conseils.

On ne le répète jamais assez, mais Internet est plein de dangers ! Pas moins de 9 Français sur 10 ont déjà été confrontés à une situation de malveillance informatique, notamment par phishing (hameçonnage). Sans compter que, ces derniers mois, les entreprises et les organismes français ont été la cible d'une vague de piratage, destinée à dérober les données personnelles et bancaires des clients et des usagers. Que ce soient les hôpitaux, les banques, les opérateurs ou les institutions publiques, absolument personne n'est épargné !

Pour lutter contre la cybercriminalité, le Gouvernement a mis en place plusieurs plateformes en ligne destinées à aider les victimes. Il y a ainsi cybermalveillance.gouv.fr, qui permet de bénéficier d'un diagnostic en ligne et de profiter des conseils de spécialistes, et THESEE, un service pour déposer plainte en ligne dédié aux escroqueries numériques (piratage de compte, tentative d'extorsion, rançongiciel, fraude et escroquerie sur Internet, etc.), qui connaît d'ailleurs un franc succès. Sans compter les sites de signalements, comme Perceval ou Pharos. Les internautes pourront désormais également compter sur 17Cyber, qui vient d'être lancé par le Gouvernement ce 17 décembre ! Son ambition : "devenir le nouveau réflexe des Français victimes de cyberdélinquance".

17Cyber : une plateforme pour identifier, conseiller et assister

Ce dispositif dédié à la lutte contre les cyberattaques et la cyberdélinquance avait été annoncé par Emmanuel Macron en janvier 2022, dans le cadre du plan d'un milliard d'euros consacré à la lutte contre la cybercriminalité. Il doit aider les particuliers, les entreprises et les collectivités qui pensent être victimes d'actes de cybermalveillance comme l'arnaque en ligne, le vol de données ou le cyberharcèlement. Le site est disponible 24h/24 et 7j/7, et permet de comprendre rapidement, en répondant à quelques questions, à quel type de menace on est confronté, et ainsi recevoir des conseils personnalisés en fonction de l'atteinte subie.

Dans un premier temps, la plateforme cherchera à identifier le problème, notamment en demandant aux victimes si cela concerne un message reçu, un compte en ligne, un smartphone ou encore un objet connecté. Ensuite, elle leur fournira des conseils personnalisés tout en les mettant en relation avec un policier, un gendarme ou encore un prestataire référencé ou labellisé par Cybermalveillance.gouv.fr, en fonction des cas. Elle les assistera également pour un signalement ou un dépôt de plainte sur des plateformes comme THESEE.

Pour rendre son nouveau service accessible au plus grand nombre, le Gouvernement a également mis en place, en complément du site 17cyber.gouv.fr, un module 17Cyber qui peut être directement intégré à des sites Web. Entièrement gratuit, il permet aux utilisateurs d'"effectuer le parcours 17Cyber et bénéficier d'une aide personnalisée". Plusieurs entreprises (Crédit Agricole, La Poste, Meta, Match Group, Société Générale, X...) ont d'ores et déjà accepté de le relayer sur leurs plateformes.