Ce logiciel de vidéosurveillance détecte les voleurs en temps réel dans les magasins

Face à l'augmentation des vols en magasin, une entreprise française a développé un logiciel capable de détecter les voleurs en temps réel grâce à une IA. Mais aussi efficace soit-il, ce système pose un problème de légalité.

Pour les commerçants et les détaillants, le vol à l'étalage est un véritable fléau : selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, il aurait augmenté de 14 % entre 2021 et 2022 en France. Et la situation ne va pas en s'améliorant, surtout avec la hausse des prix. En effet, l'inflation est une des causes de la multiplication des vols, notamment dans le secteur alimentaire.

Pour contrer ce fléau, il existe de nombreuses solutions, comme la pose d'antivols et de caméras de surveillance, ou encore le recrutement d'agents de sécurité. Mais ces techniques ne sont pas toujours efficaces, en témoigne la hausse des vols. Résultat : chaque année, les distributeurs français perdent plus de 10 milliards d'euros à cause du vol et des dépenses de sécurité.

Face à ce défi grandissant, certains magasins ont fait le pari de l'intelligence artificielle pour se prémunir du vol et de ses conséquences financières. C'est là qu'intervient Veesion, une entreprise qui commercialise un logiciel de détection des "comportements suspects en temps réel" grâce à l'intelligence artificielle. Ce dernier est installé sur des boîtiers ajoutés au dispositif de vidéosurveillance du magasin concerné.

© Veesion

L'entreprise présente son logiciel comme la "première solution de détection intelligente du geste". Concrètement, de puissants algorithmes vont détecter des actions spécifiques, comme placer un produit dans un sac ou une veste, qui sont susceptibles d'indiquer un vol. Lorsqu'un tel geste est détecté, une vidéo courte de cinq secondes est envoyée aux employés ou à l'équipe de sécurité, qui décideront ensuite de la marche à suivre. C'est ce qu'on appelle de la surveillance algorithmique.

Bien sûr, il y a de fausses alertes, souvent liées à des gestes anodins comme ranger son téléphone dans un sac. C'est pourquoi la dernière mise à jour permet de personnaliser les gestes à détecter afin qu'ils correspondent parfaitement à son magasin. Par exemple, si les clients doivent utiliser leur propre sac pour transporter leurs articles, inutiles de considérer qu'il s'agit d'un geste suspect.

Mais est-ce légal ? Car la vidéosurveillance algorithmique soulève de nombreuses problématiques, notamment à propos du respect de la vie privée des usagers et de l'exploitation des données. Bien sûr, Veesion se défend d'utiliser une quelconque technologie de reconnaissance faciale ou de tracking d'individus. L'entreprise assure qu'elle ne cherche pas à identifier les clients ou à suivre leurs déplacements, mais uniquement à reconnaître les comportements à risque dans la zone commerciale.

Il n'empêche que la CNIL, le gendarme du numérique, a jugé en juin dernier que la technologie n'est pas conforme au Règlement général sur la protection des données (RGPD). Elle ne remplit notamment pas les conditions de la loi du 19 mai 2023 qui autorise, à titre expérimental, le traitement algorithmique des images collectées au moyen de systèmes de vidéosurveillance.

Mais les choses pourraient changer puisque le Premier ministre a d'ores et déjà annoncé son intention de généraliser la vidéosurveillance algorithmique après son expérimentation lors des Jeux olympiques de Paris. Le ministère de l'Intérieur examine donc actuellement les moyens de faire entrer le recours à la vidéosurveillance algorithmique dans le droit commun.