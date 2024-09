Ces nouveaux feux sont désormais obligatoires sur les voitures - et ils sont bien utiles !

Depuis quelques mois, un règlement européen impose un nouveau type de feux stop dans tous les véhicules neufs. Un dispositif de sécurité qui devrait informer les conducteurs de situations d'urgence et limiter les accidents qui en découlent.

Sur l'autoroute ou en ville, un coup de frein brusque peut parfois provoquer de dangereux carambolages. Dans ces situations, réagir à temps est essentiel pour éviter le pire. C'est là qu'un nouveau dispositif entre en scène : les feux de freinage d'urgence, désormais obligatoires sur les voitures neuves depuis le 7 juillet 2024.

Que changent vraiment ces feux par rapport aux traditionnels feux stop ? Jusqu'à présent, lorsqu'un conducteur appuyait sur la pédale de frein, les trois feux rouges à l'arrière du véhicule s'allumaient simultanément, signalant un ralentissement. Ce système fonctionne très bien pour un freinage modéré. Cependant, dans le cas d'un freinage soudain et très fort, il est difficile pour les conducteurs qui suivent de distinguer à temps l'intensité du freinage du véhicule qui les précède. Une confusion qui, sur une route encombrée, peut rapidement mener à une collision.

Pour répondre à ce problème, la nouvelle réglementation européenne GSR2 impose l'installation de feux de freinage d'urgence sur tous les nouveaux véhicules. Ces feux ont une particularité : ils se déclenchent automatiquement lorsque la voiture freine brutalement, c'est-à-dire à une vitesse supérieure à 50 km/h, ou lorsque le système ABS, qui évite le blocage des roues, s'active. Le signal visuel est immédiat et plus évident : les feux stop se mettent à clignoter ou les feux de détresse s'allument, alertant ainsi instantanément les autres conducteurs qu'un freinage d'urgence est en cours.

© Quality Stock Arts

Vous avez peut-être déjà vu ce dispositif sur certaines voitures récentes. Il est déjà présent sur plusieurs modèles, mais son usage devient obligatoire pour toutes les voitures neuves depuis l'été 2024. Ce changement est directement inspiré de statistiques préoccupantes : près de 17 % des accidents graves impliquent des collisions par l'arrière. En améliorant la visibilité des freinages d'urgence, les autorités espèrent réduire significativement ces chiffres.

Si vous possédez une voiture plus ancienne, pas d'inquiétude : la nouvelle obligation ne s'applique pas aux véhicules déjà en circulation. Cela concerne uniquement les voitures neuves produites à partir de cette date. Toutefois, si vous envisagez d'acquérir un nouveau véhicule, ce détail pourrait être un élément à prendre en compte pour améliorer votre sécurité sur la route.

Grâce à cette petite innovation, les trajets quotidiens gagnent en sécurité. Un freinage mieux signalé, c'est du temps en plus pour réagir, et potentiellement, un accident évité. Les routes ne seront jamais totalement exemptes de risques, mais ce nouveau système est un pas de plus vers une conduite plus sereine pour tous.