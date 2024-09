Bientôt la fin des arnaques téléphoniques avec ce dispositif qui bloquera les appels d'escrocs

À partir du 1er octobre, vous devriez être beaucoup moins sollicité par des escrocs au téléphone : les opérateurs français vont mettre en place un dispositif pour détecter et bloquer les arnaques.

Les arnaques par téléphone sont une véritable plaie. La technique la plus en vogue aujourd'hui est celle dite du spoofing, qui consiste à faire apparaître un faux numéro entrant afin de tromper le destinataire, les escrocs et les spammeurs disposant de moyens évolués pour modifier les numéros qui s'affichent. C'est cette astuce qui leur permet d'usurper l'identité d'organismes officiels, comme la Banque de France, la CNIL ou encore d'un conseiller bancaire, afin de vous soustraire des informations personnelles et sensibles, alors que vous croyez avoir affaire à un interlocuteur légitime. Ils peuvent même vous inciter réaliser des opérations bancaires !

La technique est simple : vous recevez un appel paraissant émaner de votre banque avec, au bout du fil, un prétendu conseiller qui vous informe d'une tentative de fraude sur votre compte. Pour le sécuriser, il vous demande d'effectuer certaines manipulations. Voilà qu'en un rien de temps, des milliers d'euros vous sont soutirés sans que vous ne vous en rendiez compte.

Selon l'Observatoire de la Sécurité des moyens de paiement, un organe de la Banque de France, cette fraude a représenté en 2023 une perte de 379 millions d'euros au total. Autant dire que ce n'est pas un phénomène à prendre à la légère !

Mais le vent devrait bientôt tourner. À partir du 1er octobre, les opérateurs vont en effet activer un dispositif permettant d'empêcher l'usurpation des numéros de téléphone fixes, que ce soit ceux des banques, de n'importe quelles entreprises ou des administrations publiques.

Ce programme MAN (Mécanisme d'authentification des numéros) repose sur deux piliers : le plan de numérotation de l'Arcep et le déploiement d'une infrastructure commune reposant sur la technologie STIR/SHAKEN. Les opérateurs devront donc systématiquement bloquer les appels non authentifiés, c'est-à-dire qui n'ont pas été reconnus par le plan de numérotation national de l'Arcep. Une mesure qui découle directement de la loi Naegelen, adoptée en 2020, et qui devrait empêcher les fraudeurs d'usurper les numéros de ligne fixe des établissements français. Reste à espérer que tout soit en place d'ici la date butoir...

En parallèle, vous allez pouvoir compter sur le mécanisme "Do not originate" (DNO). Il consiste à bloquer d'office, sans même consulter le fichier de l'Arcep, les appels émis depuis un numéro qui est censé exclusivement recevoir des appels. C'est par exemple le cas des centres d'opposition aux cartes bancaires perdues ou volées.

Enfin, comme il est impossible de bloquer en amont l'ensemble des appels frauduleux, les opérateurs télécoms ont aussi développé des outils pour protéger le client au moment de la validation du paiement. Ils mettent à disposition des prestataires de services de paiement une interface permettant de reconnaître les numéros de téléphone qui viennent de changer de carte SIM, ce que font souvent les escrocs pour éviter d'être démasqués. Cela permet de repérer immédiatement les achats à risque. Avec tout ça, vous devriez être davantage en sécurité !