CyberDico : le dictionnaire de la cybersécurité pour tous

L'ANSSI vient de publier le CyberDico, son premier dictionnaire sur la cybersécurité. Accessible gratuitement en ligne, il recense les définitions et traduction des mots, expressions et sigles du secteur.

Si on vous parle de DSN Pharming, de MaaS ou encore de Bootkit, savez-vous de quoi il s'agit ? Vous avez sûrement déjà croisé, lors de vos péripéties sur Internet ou dans le cadre professionnel, des termes empruntés au jargon de la cybersécurité. Or, ce dernier peut se révéler pour le moins obscur, avec tous ses sigles, ses acronymes et termes en anglais. Pour bien saisir les aspects techniques de la cyber-résilience et les enjeux derrière la sécurité numérique, il est indispensable de comprendre de quoi on parle.

Aussi, la très sérieuse Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) a publié, le 15 juillet dernier, sa première édition du CyberDico, un petit dictionnaire en ligne qui propose une liste ordonnée alphabétiquement des mots, expressions et sigles utilisés dans le domaine de la cybersécurité. Il comprend également des traductions officielles de nombreux anglicismes ainsi qu'une explication en français et en anglais de chacun des termes.

© ANSSI

CyberDico : un document gratuit appelé à évoluer

Le CyberDico se présente comme "le document de référence, [qui] vous permettra de parfaire votre connaissance cyber et de vous aider dans la rédaction de vos supports". Vous pourrez le trouver gratuitement et en ligne, au format PDF, sur le site Internet de l'ANSSI, accessible à cette adresse. Il contient des centaines de définitions qui vous seront certainement très utiles. Vous pourrez faciliter votre recherche à l'aide de l'incontournable CTRL + F.

De nombreux anglicismes ont le droit à une traduction officielle française. Par exemple, "cloud" devient "infrastructure nuagique", "cookie" est remplacé par "témoin de connexion", "Dark Net" et "Dark Web" se transforment en "Internet clandestin" et "Internet caché/sombre", le "jailbreak" devient un "débridage système", etc.

Le CyberDico fait actuellement 34 pages. Une belle initiative, mais qui peut encore être améliorée. L'ANSSI en est d'ailleurs bien consciente et avertit en première page que "le CyberDico a vocation à évoluer et à être mis à jour régulièrement". Saluons comme il le mérite ce louable effort de vulgarisation.