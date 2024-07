Opération First Light : un énorme coup de filet d'Interpol contre les cybercriminels

Avec l'opération First Light 2024, Interpol a arrêté près de 4 000 cybercriminels et saisi 257 millions de dollars d'avoirs dans pas moins de 61 pays. Un vaste coup de filet qui a mis un coup à un vaste réseau d'arnaques en ligne.

Dans une opération spéciale baptisée First Light 2024, qui s'est étalée sur plusieurs mois et menée conjointement par les forces de l'ordre de 61 pays, Interpol a porté un coup dur aux cybercriminels ! Du phishing aux arnaques amoureuses, en passant par les faux sites marchands et les usurpations d'identité, c'est un véritable écosystème criminel qui a été démantelé. Comme l'explique l'organisation internationale dans un communiqué, près de 4 000 personnes ont été arrêtées et 14 643 autres ont été identifiées. Les autorités ont également gelé 6 745 comptes bancaires et saisi pas moins de 257 millions de dollars. Parmi le butin, on trouve 135 millions de dollars en espèces, 2 millions en cryptomonnaies et même des biens immobiliers, des voitures de luxe, des bijoux de grande valeur et de nombreux autres objets et collections hors de prix.

L'opération First Light 2024 a débuté en 2023 et s'est achevée par sa phase tactique finale de mars à mai 2024. Le réseau démantelé utilisait un large panel d'escroqueries en ligne, en particulier des fraudes à l'investissement, des faux sites d'achats, du phishing, des usurpations d'identité ou encore des arnaques amoureuses. Les enquêteurs ont d'ailleurs noté que les arnaques se faisaient de plus en plus sophistiquées.

Cette opération de police internationale représente "des vies protégées, des crimes évités et une économie mondiale plus saine", a déclaré Isaac Kehinde Oginni, directeur de l'IFCACC, le centre d'Interpol spécialisé dans les crimes financiers et la lutte anticorruption. Ainsi, en Namibie, les forces de l'ordre ont sauvé 88 jeunes forcés de procéder à des fraudes et ont saisi 163 ordinateurs et 350 téléphones portables. De même, dans une autre affaire, les autorités australiennes ont réussi à récupérer 5,5 millions de dollars australiens au nom d'une victime d'une escroquerie à l'usurpation d'identité. De nombreuses personnes ont ainsi pu récupérer leurs fonds dérobés. "En confisquant des sommes d'argent aussi importantes et en perturbant les réseaux qui en sont à l'origine, non seulement nous protégeons nos communautés, mais nous portons également un coup sévère aux groupes criminels organisés transnationaux qui représentent une menace aussi sérieuse pour la sécurité mondiale", se réjouit Isaac Kehinde Oginni.

L'opération First Light 2024 s'inscrit dans la continuité des efforts d'Interpol pour lutter contre la cybercriminalité. En 2023, l'organisation internationale, Europol et le FBI étaient parvenus à démanteler Genesis Market, l'une des plus grandes plateformes de cybercriminels du Dark Web, où des hackers vendaient des identifiants et des données sensibles de millions de victimes (voir notre article). Au total, cela avait permis 119 arrestations dans pas moins de 17 pays. Mais ces victoires n'empêchent pas le retour d'importants gangs de cybercriminels ces derniers mois, comme LockBit et Lapsus$, ainsi que l'augmentation des cyberattaques. Avec les Jeux Olympiques, la France est particulièrement exposée en ce moment et doit faire face à un nombre croissant de piratages et d'escroqueries. Il est donc important de rester vigilant en toutes circonstances !