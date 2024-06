N'utilisez pas ces produits Anker, vous risquez de déclencher un incendie

Attention, le groupe Anker rappelle certains de ses appareils en raison d'un risque significatif d'incendie. Si vous en possédez un, ne l'utilisez surtout pas et rapportez-le vite dans un centre de tri spécialisé !

Attention aux appareils et accessoires que vous achetez, car tous ne sont pas de bonne qualité ! On pourrait croire que choisir une marque connue est un gage de fiabilité, mais même les grandes entreprises ne sont pas à l'abri des problèmes ! Anker, une marque réputée pour ses batteries externes et ses enceintes Bluetooth portables, en fait l'amère expérience. Dans un communiqué sur son site Web, l'entreprise rappelle les batteries portables Anker 321 Power Bank PowerCore 5K Noir (modèle A1112), les enceintes Soundcore A3102 et les haut-parleurs AnkerWork A3302 à cause d'un défaut de fabrication au niveau des batteries lithium-ion, qui pourrait entraîner une surchauffe et donc, dans le pire des cas, un incendie. Aussi, si vous en possédez un, cessez immédiatement de l'utiliser !

Anker 321 Power Bank PowerCore 5K Noir © Anker

Retours Anker : que faire des appareils concernés ?

Anker lance un rappel volontaire, par mesure de sécurité, de toutes les Anker 321 Power Bank (PowerCore 5K, Noir) produites après mars 2023, à savoir le modèle A1112, même si seul un nombre limité d'unités serait affectée. Pour savoir si votre appareil est concerné, vérifiez sa référence, qui est inscrite en dessous de la batterie, comme vous pouvez le voir dans la photo ci-dessous. Sur le site du fabricant, un outil à cette adresse permet de vérifier le numéro de série afin de confirmer s'il est concerné par le rappel. Bien évidemment, c'est valable pour les enceintes Soundcore A3102 et les haut-parleurs AnkerWork A3302.

© Anker

Si c'est le cas, Anker recommande d'éteindre immédiatement les unités concernées et de contacter le service client pour connaître la marche à suivre. Surtout, ne jetez pas les appareils dans les ordures ménagères ou le recyclage classique, mais acheminez-les vers une installation spécialisée dans le traitement des batteries lithium-ion. Plus d'informations à ce sujet sont disponibles sur ecologie.gouv.fr.

Le constructeur propose de remplacer gratuitement les appareils défectueux. Remplissez le formulaire afin qu'il puisse, si nécessaire, vous contacter. Pour toute question ou assistance supplémentaire, l'entreprise a mis en place un support client par e-mail. Attention, il est essentiel d'inclure "Rappel Batterie Portable Anker 321" dans l'objet du message pour une prise en charge rapide.