Piratage Intermarché : les données de près de 300 000 clients dans la nature

Intermarché a été victime d'une cyberattaque, qui s'est soldée par le vol des données personnelles de près de 300 000 clients de son service Drive. L'enseigne invite à la plus grande vigilance face aux risques d'hameçonnage.

Les grandes enseignes ne sont pas épargnées par les vagues de cyberattaques qui frappent la France. Qu'il s'agisse de Boulanger, Cultura, Truffaut, Grosbill, Leroy Merlin, Auchan ou encore Lidl, tous ont été victimes d'une fuite de données au cours de ces dernières années. Cette fois, c'est au tour du Groupement Mousquetaires/Intermarché d'être la cible d'un incident de sécurité ayant entraîné la compromission de certaines données personnelles de leurs clients, comme le rapporte French Breaches. Un incident confirmé auprès de l'AFP.

Piratage Intermarché : des risques de phishing et d'usurpation d'identité

La semaine dernière, l'enseigne a détecté une intrusion dans son service Drive, qui sert à commander ses courses en ligne avant de les récupérer en magasin. Au total, 287 605 clients sont concernés par la fuite de données, sur environ deux millions d'utilisateurs. Les informations dérobées comprennent les noms, prénoms, dates de naissance, numéros de téléphone, adresses de facturation, numéros de carte de fidélité, ainsi que les références et les montants de certaines commandes en ligne. En revanche, aucune donnée bancaire, aucun mot de passe, aucune adresse e-mail et aucune information concernant les cagnottes de fidélité n'ont été compromis.

Intermarché a été piraté.



Des informations personnelles, dont les noms, prénoms, dates de naissance, numéros de téléphone, adresses de facturation, numéros de carte de fidélité ainsi que les références et montants de certaines commandes en ligne, ont potentiellement été pic.twitter.com/tEQPs3xDcB — Seb (@seblatombe) August 3, 2026

Pour l'instant, rien n'indique que les données ont été exploitées dans le cadre d'arnaques ou de fraudes. Il est cependant possible que cela débouche sur des tentatives de phishing ou des usurpations d'identité qui exploiteraient des informations personnelles crédibles afin de gagner la confiance des victimes, surtout avec la rentrée qui arrive…

Intermarché a d'ores et déjà prévenu la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) de l'incident ainsi que porté plainte, comme il est de coutume. De plus, tous les clients touchés ont été prévenus.

En tout cas, si vous êtes un client de l'enseigne, redoublez de vigilance dans les prochaines semaines et, comme toujours, ne répondez pas précipitamment aux e-mails, SMS, appels, et même courriers recommandés dont vous ne connaissez pas l'expéditeur ou qui vous paraissent suspects, surtout s'ils viennent de Lidl. Au moindre doute, vous pouvez effectuer un signalement sur la plateforme Cybermalveillance.gouv.f.