Piratage Auchan : que risquent les clients touchés par le vol de données ?

Auchan a de nouveau été victime d'un piratage, qui a abouti au vol des données personnelles de quelques centaines de milliers de clients. Les cartes de fidélité en particulier risquent d'être détournées pour des tentatives de phishing.

Décidément, cet été aura été fructueux pour les cybercriminels ! Une vague de piratages massive a frappé les grandes entreprises françaises, dont Air France-KLM, Bouygues Telecom et France Travail, et elle ne semble pas près de s'arrêter ! Cette fois, c'est au tour d'Auchan d'être victime "d'un acte de cybermalveillance" ayant causé le vol de données personnelles de "quelques centaines de milliers" de ses clients, comme l'a annoncé le distributeur le 21 août. Sont concernés les noms, les prénoms, les adresses e-mails et postales, les numéros de téléphone et les numéros de cartes de fidélité des clients. En revanche, les mots de passe, les codes PIN, les informations bancaires ainsi que les montants des cagnottes ont été épargnés. Auchan assure que "l'incident a été circonscrit", et un signalement à la CNIL a été effectué, comme il est de coutume.

Piratage Auchan : les cagnottes des clients menacées

Suite à cette cyberattaque, les clients doivent s'attendre à des campagnes de phishing dans les semaines à venir. En effet, quand ils mettent la main sur des bases de données, les escrocs utilisent des informations personnelles pour adapter leurs pièges et rendre leurs messages plus crédibles. Ils peuvent notamment usurper l'identité d'Auchan afin d'inciter les victimes à cliquer sur un faux site imitant celui du distributeur. Et c'est sans compter les piratages de cartes fidélité, dont les clients d'Auchan sont régulièrement victimes. L'enseigne invite donc chacun à rester particulièrement vigilant.

© Auchan

Ce n'est pas la première fois qu'Auchan est victime d'une cyberattaque. En novembre 2024 déjà, un piratage avait abouti au vol des données personnelles, donc les cartes de fidélité, de quelques centaines de milliers de ses clients (voir notre article).

En tout cas, si vous êtes un client de l'enseigne, redoublez de vigilance dans les prochaines semaines et comme toujours, ne répondez pas précipitamment aux e-mails, SMS, appels, et même courriers recommandés dont vous ne connaissez pas l'expéditeur ou qui vous paraissent suspects, surtout s'ils viennent d'Auchan. L'enseigne rappelle à ce propos qu'elle "ne vous demandera jamais (que ce soit par email, SMS ou téléphone) vos identifiants, mots de passe ou code PIN de carte de fidélité".

Au moindre doute, vous pouvez effectuer un signalement sur la plateforme Cybermalveillance.gouv.f. Pour davantage d'informations, vous pouvez également joindre le service client d'Auchan au 03 59 30 59 30 du lundi au samedi de 8 heures à 21 heures et le dimanche de 8h30 à 13 heures, ou via le tchat sur le site Auchan.fr.