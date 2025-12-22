Spotify a été piraté : 86 millions de titres vont être mis en libre téléchargement

La plateforme Anna's Archive affirme avoir récupéré pas moins de 300 To de musique hébergés sur Spotify, qui seront bientôt mis en libre accès sur Internet. Les activistes entendent ainsi "préserver le savoir et la culture de l'humanité".

Décidément, les cyberattaques s'enchaînent en ce moment, mais celle-là a le mérite d'être originale ! Un collectif d'activistes connu sous le nom d'Anna's Archive, qui a pour objectif de créer "la plus grande bibliothèque ouverte de l'histoire de l'humanité", a réalisé un coup historique. Pour ceux qui ne les connaîtraient pas, ils se sont donné pour mission d'archiver les livres du monde entier pour les proposer gratuitement – mais illégalement – en téléchargement. Actuellement, la plateforme comporte plus de 61 millions de livres et plus de 95 millions de documents de recherche. Mais le groupe semble avoir décidé de diversifier son contenu. Dans un communiqué, Anna's Archive affirme avoir mis la main sur l'essentiel de la base de données musicale de Spotify, dans le but de "construire une archive musicale principalement destinée à la préservation". Au total, 86 millions de titres ont été dérobés.

Piratage Spotify : 86 millions de morceaux musicaux dérobés

"Ce scraping Spotify est notre humble tentative de démarrer une telle "archive de préservation" pour la musique. Bien sûr Spotify n'a pas toute la musique du monde, mais c'est un bon début", explique l'équipe d'Anna's Archive. Au total, la base de données pèse un peu moins de 300 To. Sur les 256 millions de titres qu'héberge Spotify, le collectif indique avoir sauvegardé la quasi-totalité des métadonnées des pistes (nom de l'artiste, album, couverture, popularité, etc.) ainsi que 86 millions de fichiers musicaux, qui représentent 99,6 % des écoutes. Les morceaux ont été sauvegardés dans le format original utilisé par Spotify, de l'OGG Vorbis à 160 kb/s. L'archive s'arrête au mois de juillet 2025.

La publication des titres dérobés est annoncée en plusieurs étapes. Le collectif a prévu de publier l'intégralité des métadonnées sous forme de Torrent sur la plateforme officielle en ce mois de décembre 2025. Pour ce qui est des fichiers musicaux eux-mêmes, cela se fera dans un second temps. Toutefois, il sera uniquement possible de télécharger l'archive à des fins de préservation, et non de télécharger les morceaux individuellement.

Des métadonnées très instructives © Anna's Archive

Piratage Spotify : un objectif de préservation controversé

Selon Anna's Archive, l'objectif de ce vol n'est pas d'encourager le piratage, mais de créer un dépôt pérenne de la culture musicale accessible à tous, indépendamment des décisions commerciales des plateformes. Le collectif rappelle que les contenus en ligne peuvent disparaître à tout moment en raison de licences qui expirent, de changements d'algorithmes ou de fermetures de services, et que, sans efforts de sauvegarde, une large partie de la musique numérique pourrait se perdre à jamais. Pour lui, son opération est donc une démarche de préservation de la connaissance et de la culture humaine.

Cette justification soulève cependant de nombreuses critiques, car l'extraction et la diffusion de contenus protégés par des droits d'auteur violent clairement les conditions d'utilisation de Spotify et la législation sur la propriété intellectuelle d'une majorité de pays. La plateforme de streaming audio, interrogée par plusieurs médias, a reconnu qu'une partie de ses données avait été "scrapée" et que des tactiques avaient été employées pour contourner certaines de ses protections. L'entreprise a indiqué qu'elle était en train d'"enquêter activement" sur l'incident et de prendre les mesures nécessaires, tout en minimisant l'étendue de l'intrusion. Les maisons de disques et les ayants droit pourraient par la suite engager des actions en justice pour faire cesser la distribution de ces données.