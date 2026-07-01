La CNIL alerte : les voitures connectées récoltent des données personnelles

Comme les smartphones, les véhicules équipés d'un système de navigation connecté collectent un grand nombre de données privées sensibles. La CNIL appelle à la transparence et à à la vigilance pour protéger la vie privée des automobiles.

À chaque fois que vous consultez des sites Web ou des réseaux sociaux, des entreprises tentent de récolter vos données personnelles pour en savoir plus sur vous. Un quête permanente à des fins commerciales, pour vous proposer des publicités personnalisées, susceptibles de vous faire passer à la caisse. Et cette récolte massive des données personnelles ne se cantonne pas aux ordinateurs, aux smartphones, aux tablettes et autres accessoires high-tech : elle concerne aussi les véhicules modernes, équipés d'un système de navigation connecté à Internet.

Récolte des données en voiture : le consentement explicite devient la règle

Les voitures, les scooters ou même certains vélos munis d'un système de localisation sont en effet capables d'enregistrer des coordonnées GPS. Et les véhicules connectés transmettent en temps réel leur position à des serveurs distants. Autant d'informations précieuses et sensibles sur votre vie privée, vos déplacements, vos horaires de travail, le lieu de vie de vos proches, vos habitudes de consommation ou même vos rendez-vous médicaux. Un système d'autant plus inquiétant que des fuites massives de données de localisation ont été observées chez plusieurs grands constructeurs de véhicules électriques.

Cette traque aux données est d'ailleurs devenue tellement problématique que la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a décidé de taper du poing sur la table. Après avoir mené une large consultation auprès des constructeurs, des loueurs et des fournisseurs de services télématiques, la CNIL souhaite imposer de nouvelles règles, comme elle l'explique dans une alerte publiée le 30 juin 2026..

© CCM

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le gendarme français des données personnelles a choisi de vous donner plus de contrôle. Désormais, la CNIL impose le consentement préalable et explicite : un constructeur ou un service tiers doit systématiquement obtenir votre accord clair – par le biais d'une notification ou d'une case à cocher sur l'écran de bord – avant de pouvoir collecter et exploiter vos données.

Attention cependant, si la géolocalisation est indispensable au fonctionnement d'un service que vous avez activé, comme le guidage GPS en temps réel, aucun accord supplémentaire n'est requis. Pour garder encore un peu plus la main sur vos informations, la CNIL recommande également la mise en place de profils utilisateurs authentifiés.

En pratique, lorsque vous prenez le volant de votre véhicule, vous pouvez vous connecter à votre propre compte. Un moyen simple et efficace pour simplifier la gestion des choix et l'exercice des droits, surtout si vous partagez votre véhicule avec des amis ou des membres de votre famille. La voiture pourrait ainsi être déconnectée à distance pour plus de sécurité et de protection de la vie privée.