Climatiseurs : entre grosses arnaques et prix hallucinants, c'est le pur délire !

Avec les épisodes caniculaires qui frappent la France depuis plusieurs semaines, le marché des climatiseurs a viré au cauchemar : entre la pénurie en magasin, les arnaques aux faux appareils et des prix abusifs, la situation a tourné à la folie !

Les canicules qui se succèdent en France depuis le mois de mai ont entraîné une très forte demande pour les climatiseurs. Une demande brutale et inhabituelle qui a très vite généré une pénurie, avec des dérives spectaculaires, parfois grotesques. C'est ainsi que l'on assisté à des scènes à peine imaginables jeudi 2 juillet, jour où Lidl remettait en vente divers appareils (climatiseur, ventilateur, rafraichisseur d'air) à bas prix. Comme l'ont rapporté de nombreux médias, les magasins du célèbre distributeur ont littéralement été pris d'assaut par des clients impatients à la recherche d'une solution pour avoir un peu de fraicheur, certains allant jusqu'à se battre pour s'arracher les quelques exemplaires disponibles. Du pur délire !

Il faut dire que la pénurie est bien réelle, notamment pour els climatiseurs mobiles, les plus recherchés. Selon une enquête réalisée par Que Choisir, les chiffres sont sans appel : sur près de 1 000 références disponibles sur les 19 principaux sites marchands le 1er juin, il n'en restait plus que 138 au 1er juillet. Et la situation n'est pas meilleure dans els magasins physiques, où seuls quelques rares modèles très chers sont encore trouvables.

Cette pénurie – et la fébrilité collective qu'elle a déclenchée – n'a pas échappé aux escrocs. Sur les réseaux sociaux, les sites Web et les applications d'actualité, une autre catégorie de vendeurs s'est engouffrée dans la brèche avec des méthodes carréement malhonnêtes.

Pénurie de climatiseurs : l'arnaque à 150 euros

Depuis la fin mai, une publicité a littéralement envahi les écrans. Elle propose un appareil compact et sans tuyau, capable de faire passer une pièce de 51 m² de 35 à 17 °C en moins de deux minutes, pour 139 euros. L'histoire est toujours la même : Lucas Bernard, ingénieur français, a tout plaqué pour reprendre l'entreprise de son père défunt et refuse de vendre son brevet à de grands groupes pour protéger ses 13 employés. Le texte est émouvant, le produit semble révolutionnaire. Sauf que ce Lucas Bernard n'existe pas, que son histoire est copiée-collée selon les marques – seuls son prénom, sa ville et le nom du produit changent – et que les appareils vendus sous les noms Epicooler, Coolizi, Breezo, Coolzy, Cooling Ace et Jiuberry appartiennent au même réseau frauduleux.

© CCM

Bien entendu, appâtés par ce prix attrayant, bien inférieur à ceux des modèles classiques, et écrasés par la chaleur insupportable, de nombreux consommateurs français sont tombés dans le piège, en commandant ce fameux "climatiseur miracle". sans jamais rien recevoir.

Des experts ont démonté cette escroquerie industrielle. Derrière le site epicooler.fr, créé en avril 2026 et assemblé en moins d'une semaine, se trouve UAB Rara Digital, une société domiciliée à Vilnius en Lituanie depuis décembre 2023. La même entité est déjà signalée pour d'autres gadgets miracles. Le modèle est rodé : lancer un produit, encaisser un maximum de commandes pendant un pic saisonnier, puis disparaître avant que les recours s'organisent – avant de recommencer sous un nouveau nom.

De son côté, Signal-Arnaques a identifié une infrastructure commune derrière toutes ces marques : les pages de vente reprennent le même modèle, le même récit commercial, parfois les mêmes témoignages mot pour mot – seul le nom du prétendu inventeur ou du produit est modifié. Les conditions générales de vente, elles, trahissent l'arnaque : il y est indiqué que "le lieu de vente des produits est toujours à Guangzhou, en Chine" – difficilement compatible avec les publicités présentant ces appareils comme des innovations françaises.

Arnaque au climatiseur : une imposture physique

La tromperie ne se limite pas à la logistique : elle commence par la physique. Un vrai climatiseur repose sur un circuit frigorifique fermé comprenant un compresseur, un fluide frigorigène et un échangeur thermique. Son principe est d'extraire la chaleur d'une pièce et de la rejeter à l'extérieur. Sans évacuation de chaleur vers l'extérieur, il est physiquement impossible de refroidir durablement un espace fermé. Or les appareils vendus par ce réseau ne disposent ni de compresseur ni de système d'évacuation. Ils fonctionnent uniquement par évaporation d'eau – un rafraîchisseur d'air, qui peut apporter une légère sensation de fraîcheur par temps sec, mais ne modifie pas la température ambiante d'une pièce.

Certains acheteurs ont découvert l'inscription "Wall mounted heater" – radiateur mural – au dos du produit reçu. D'autres signalent n'avoir jamais été livrés : après le paiement, plus aucune nouvelle, pas de mail de confirmation, pas de numéro de suivi, parfois un double débit. Quand un colis finit par arriver, il contient le plus souvent un simple ventilateur basique. Certains acheteurs se retrouvent facturés pour quatre unités et des garanties non demandées, la commande étant déclarée "déjà expédiée" quelques minutes après l'achat pour bloquer toute annulation.

Un vrai climatiseur mobile coûte en ce moment entre 400 et 900 euros selon la puissance et le modèle. Il est vendu chez les grandes enseignes – Boulanger, Darty, Fnac, Cdiscount, Amazon, etc. – avec une fiche technique précisant la puissance en BTU ou en kW, une classe énergétique, et un tuyau d'évacuation fourni dans la boîte. Tout appareil présenté comme un "climatiseur sans tuyau ni compresseur" pour moins de 200 euros sur les réseaux sociaux n'est pas un climatiseur. C'est un rafraîchisseur d'air, au mieux – et une arnaque caractérisée, au pire.

Si vous avez été victime de cette formidable escroquerie, la seule voie rapide est la procédure de chargeback : contactez votre banque pour contestez le débit et demander un remboursement.

Climatiseurs mobiles : les prix flambent

Pour ceux qui cherchent un vrai climatiseur mobile, le tableau n'est guère plus réjouissant. Sur les 1 000 offres commerciales analysées entre le 1er juin et le 1er juillet 2026 sur 19 sites marchands, Que Choisir a constaté que le prix moyen des climatiseurs mobiles est passé de 564 euros à 688 euros en quatre semaines, soit une hausse de 22 %. Mais c'est sur les marketplaces des grandes enseignes que les abus atteignent des sommets. Les exemples relevés par Que Choisir donnent le vertige. Le De'Longhi PAC EX100 Silent, habituellement vendu autour de 900 euros, était proposé à 2 999,99 euros sur la marketplace de Darty – et à 3 050,53 euros sur celle de Boulanger. Soit plus de trois fois son prix normal.

Mais le cas le plus extravagant concerne un autre modèle De'Longhi, le PAC N87 Silent. Vendu 702 euros début juin, ce climatiseur était affiché à 6 399 euros sur Cdiscount – marketplace qui annonçait fièrement qu'il s'agissait du "meilleur prix" et que c'était "moins cher que sur Darty.com". Vérification faite, c'était vrai : Darty l'affichait à 7 399 euros sur son marketplace. Un modèle à 702 euros revendu dix fois plus cher, avec la mention "meilleur prix". On croit rêver. Certes, ces grandes enseignes ne sont pas responsables de ces offres délirantes, mais les abus sont bien réels.

Climatiseur mobile Dreame P-Wind10 (9000 BTU)

Ce phénomène n'est pas nouveau : Que Choisir l'avait déjà documenté lors des canicules de 2019 et 2025. Mais l'ampleur de 2026 est inédite, et le cocktail pénurie-spéculation laisse beaucoup d'acheteurs démunis. L'essentiel reste côté consommateurs : entre les faux appareils qui inondent les réseaux sociaux et les vrais climatiseurs dont les prix ont bondi de plus de 20 % en un mois, le marché du rafraîchissement ressemble cet été à un véritable champ de mines.

Climatiseur mobile gÃ©nÃ©rique (9000 BTU)

Climatiseur mobile De'Longhi Pinguino Compact ES72 (8300 BTU)

Le plus sage, quand c'est tenable, c'est d'attendre que les stocks se reconstituent – le fabricants travaillent d'arrache-pied pour ne pas laisser passer la manne découlant de cette demande inespérée – pour retrouver des références disponibles à des prix normaux. Nul doute d'ailleurs que de nouveaux modèles, moins chers ou plus performants, apparaitront très vite sur le marché pour équiper les foyers dès le printemps prochain, avec la multiplication annoncée des épisodes caniculaires en France.