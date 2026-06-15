Le nouveau système de paiement européen Wero est déjà utilisé pour des arnaques

Les plateformes de vente entre particuliers sont de véritables terrains de chasse pour les escrocs. Et certains n'hésitent pas à utiliser désormais le tout nouveau système de paiement Wero pour arnaquer leurs victimes…

Pour dénicher de bonnes affaires, les plateformes de vente entre particuliers comme Leboncoin, Vinted ou encore la Marketplace Facebook sont d'excellentes options. En effet, ces sites et applications permettent de vendre ou d'acheter des produits à prix réduits, et ce, en adoptant une démarche plus responsable avec le marché de l'occasion. Malheureusement, ces plateformes sont gangrenées par des escroqueries en tout genre. Des cybercriminels ont d'ailleurs trouvé une nouvelle ruse : ils détournent le fameux système de paiement Wero afin de voler les coordonnées bancaires des utilisateurs les moins avertis.

Arnaque avec Wero : le nouveau système de paiement déjà détourné

Dans un message publié sur Facebook, une utilisatrice de la Marketplace a révélé avoir été approchée par un pirate informatique. Ce dernier l'a contacté en lui indiquant qu'il était intéressé par un produit qu'elle avait mis en vente sur la plateforme. L'individu, qui prétend vouloir acheter l'objet, explique ensuite qu'il souhaite payer l'article à l'avance, en utilisant Wero.

© Capture - Facebook

Pour rappel, Wero est un nouveau système de paiement européen – qui remplace notamment Paylib en France –, qui permet d'effectuer des virements instantanés entre particuliers simplement à l'aide d'un numéro de téléphone ou d'un code QR. Les cybercriminels utilisent donc la renommée et l'aspect sécuritaire de ce service pour gagner la confiance de leurs victimes. "Ils utilisent la plateforme Wero et demandent votre numéro de téléphone ainsi que votre prénom afin de procéder soi-disant au paiement", a alerté l'internaute dans un groupe Facebook.

Quelques secondes plus tard, l'escroc revient vers sa victime en lui envoyant un SMS ou un courriel qui contient un lien qui permettrait de récupérer l'argent. En réalité, il s'agit d'un lien frauduleux, qui renvoie vers un faux site Internet. Si le vendeur clique sur le lien, il arrive sur une plateforme – qui reprend l'identité visuelle de Wero –, sur laquelle il doit renseigner ses coordonnées bancaires. Avec cette nouvelle technique terriblement efficace, les escrocs espèrent ainsi récolter des données sensibles pour vider le compte de leurs victimes.

© Capture - Facebook

Pour éviter de tomber dans le piège, il ne faut surtout pas cliquer sur un lien envoyé par un acheteur potentiel et encore moins renseigner ses coordonnées bancaires sur des sites inconnus. À noter, Wero n'envoie jamais de SMS pour demander les informations personnelles de ses utilisateurs. "Si vous recevez un e-mail ou un SMS indiquant que quelqu'un vous a envoyé de l'argent via Wero, méfiez-vous. C'est une arnaque. Ne cliquez sur aucun lien", affirme le service de paiement sur son site Internet.