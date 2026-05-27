On vous propose de tester GTA 6 en avant-première ? Oubliez, c'est une arnaque !

Attention si vous rêver de jouer à GTA 6 ! Profitant de l'attente autour du jeu, des escrocs redoublent d'imagination pour arnaquer les joueurs, allant jusqu'à leur proposer de fausses versions bêta test. Ne tombez pas dans ces pièges !

L'attente autour de Grand Theft Auto VI est devenue un terrain de jeu idéal pour les escrocs ! C'est bien simple, il doit s'agir de l'un des titres les plus attendus de la décennie ! Aussi, les cybercriminels ont décidé de jouer avec l'impatience des fans. Depuis plusieurs semaines, de faux accès anticipés au jeu circulent sur les réseaux sociaux, les messageries privées et certains sites frauduleux, comme l'ont découvert des chercheurs de NordVPN.

Les promesses sont toujours les mêmes, à savoir devenir bêta-testeur de GTA 6, télécharger une version en avance ou obtenir une clé d'accès exclusive. Une offre en or, surtout que les précommandes n'ont même pas débutées ! Mais, vous vous en doutez, c'est bien trop beau pour être vrai ! Ces offres servent surtout à voler des données personnelles ou à infecter les appareils des victimes avec des logiciels malveillants.

© NordVPN

GTA 6 : "Nous avons besoin de vous pour construire Vice City"

Les chercheurs ont découvert plusieurs arnaques visant les joueurs impatients. Certains sites Web frauduleux offrent ainsi des clés bêta exclusives de GTA 6 pour les possesseurs de PlayStation 5 et Xbox. D'autres préfèrent demander aux utilisateurs de passer par un processus de vérification qui les incite réellement à s'abonner à un service payant ou à télécharger un programme pour recevoir une fausse clé de jeu.

La menace la plus sérieuse concerne les utilisateurs Windows. Des versions prétendument "piratées" de GTA 6 circulent actuellement sur Internet via des sites qui reprennent l'apparence de plateformes de téléchargement bien connues. Le fichier proposé se fait passer pour un pilote graphique Nvidia afin de ne pas éveiller la suspicion des internautes. Derrière cette façade, le programme n'a pourtant rien d'un outil destiné aux cartes graphiques. Une fois installé, il peut modifier certains éléments de la mémoire de l'ordinateur, récupérer des données et télécharger d'autres logiciels malveillants en se connectant à des serveurs contrôlés par des cybercriminels.

© NordVPN

Les utilisateurs d'Android ne sont pas en reste ! Cette fois, ce sont des applications "GTA 6 Beta" qui circulent, apparaissant même directement dans les résultats de recherche Google – comme si un tel jeu, même incomplet, pouvait tourner sur n'importe quel smartphone. Mais, une fois lancées, elles se mettent à afficher des publicités en plein écran et redirigent les joueurs vers des pages externes qui les invitent là aussi à s'abonner à des services payants ou à télécharger d'autres logiciels malveillants, cachés derrière de fausses étapes de vérification.

Pour éviter de vous faire avoir, c'est très simple : ne téléchargez rien ! Vous avez beau en avoir très envie, GTA 6 ne sortira pas avant le 19 novembre 2026 –initialement prévu pour la fin 2025, il a d'abord été reporté au 26 mai 2026, avant d'être une nouvelle fois repoussé. Il sera d'abord disponible sur PS5 et Xbox Series X/S, tandis qu'aucune date n'a encore été annoncée pour une version PC.