Arnaque à la saisie administrative : des escrocs se font passer pour le Trésor Public

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le ministère de l'Intérieur alerte sur une nouvelle arnaque. en se faisant passer pour le Trésor Public, des escrocs lancent une arnaque par mail en menaçer d'une saisie administrative.

Pour vous piéger plus facilement, les pirates informatiques trouvent systématiquement de nouvelles techniques pour entrer en contact avec vous et gagner votre confiance. Entre les messages sur les réseaux sociaux, les QR codes qui paraissent fiables, les appels qui vous promettent des jobs lucratifs ou encore les mails dans lesquels ils usurpent l'identité des institutions les plus crédibles… les escroqueries sont aussi nombreuses que difficiles à déceler. Et pour faire de nouvelles victimes, les cybercriminels ont récemment adopté une nouvelle stratégie, pendant laquelle ils se font passer pour… le Trésor public.

Une nouvelle arnaque qui usurpe l'identité du Trésor Public

Dans un message publié sur Facebook, le jeudi 5 mars 2026, le ministère de l'Intérieur a en effet indiqué que les escrocs se faisaient passer pour le Trésor Public en vous envoyant un mail. Et comme d'habitude, le message frauduleux vous invite à régler une somme d'argent dans l'urgence au risque d'être sanctionné.

En effet, dans le mail révélé par le ministère de l'Intérieur, on comprend que la victime doit régler une amende impayée de 343 euros très rapidement, car le montant de celle-ci doublera dans les prochaines 24 heures. "Dernier rappel avant exécution de la Saisie Administrative (SATD)", peut-on lire dans le courriel. Pour rappel, une SATD est une procédure permettant à l'administration d'obtenir le paiement d'une somme que vous lui devez, en la prélevant directement sur votre compte bancaire.

© Ministère de l'Intérieur

La stratégie employée par les escrocs est terriblement efficace. Que ce soit sur le fond ou la forme, le mail frauduleux est particulièrement crédible : il reprend aussi bien les visuels que les éléments de langage utilisés par le Trésor Public lors de ses échanges avec les internautes. Pour vous protéger contre ce type d'arnaque, il existe heureusement plusieurs astuces et choses à connaître.

Tout d'abord, il est important de rappeler que le Trésor Public ne vous demandera jamais un règlement urgent par e-mail sous peine de majoration automatique. Ces messages sont uniquement transmis par voie postale. En parallèle, lorsque vous recevez un mail de ce type, ne cliquez jamais sur les liens qui y figurent. Cela vous permettra notamment de ne pas transmettre vos informations bancaires à des escrocs. Si vous avez le moindre doute, vous pouvez contacter l'administration en utilisant le numéro de téléphone ou l'adresse mail qui est disponible sur son site officiel.