Non, vos chèques vacances ANCV ne vont pas expirer, c'est une arnaque

Une campagne de phishing semblant provenir de l'ANCV a actuellement lieu. Les escrocs vous font croire que vos 350 euros de chèques-vacances sont sur le point d'expirer, mais il n'en est rien.

Ah, les vacances ! Ce moment merveilleux où vous pouvez enfin relâcher la pression, profiter du beau temps, sortir avec vos amis et passer d'agréables moments en famille ! Mais attention, les escrocs ne s'arrêtent jamais, eux ! Au contraire, ils profitent de ce contexte pour monter de nouvelles arnaques. Cette fois, c'est l'Agence nationale des chèques-vacances (ANCV) qui est visée. Des cybercriminels usurpent actuellement son identité pour mener à bien une campagne de phishing, dans laquelle ils font croire à leurs victimes que leurs précieux chèques-vacances sont sur le point d'expirer.

Arnaque aux chèques-vacances : 350 euros seraient en jeu

De nombreuses personnes, y compris à la rédaction de CCM, ont reçu le message suivant par mail : "Madame, Monsieur, nos services ont identifié que vous pourriez disposer de chèques-vacances non utilisés arrivant à expiration. Conformément à la réglementation en vigueur, les Chèques-Vacances non utilisés expirent définitivement le 20 août 2025. Passé cette date, aucune récupération ne sera possible."

La somme en jeu est considérable : 350 euros ! Pour pouvoir en profiter, il suffit de cliquer sur le lien afin de vérifier votre éligibilité en ligne et de renseigner vos informations personnelles et bancaires. Le ton du message est professionnel, le contenu de la démarche détaillé, il n'y a pas de faute d'orthographe, et il y a même un lien vers le véritable site de l'ANCV, tout en bas du mail. Ironie du sort : la mention "En cas de doute sur l'authenticité de ce message, consultez directement notre site officiel". Mais ne vous laissez pas avoir !

En réalité, le lien du bouton "Accéder au service en ligne" est frauduleux. Il vous redirige vers un site miroir imitant celui de l'ANCV qui se charge de collecter tout ce que vous entrez, y compris vos informations bancaires, que vous êtes invité à fournir. D'ailleurs, si le nom de l'expéditeur qui s'affiche est bien celui de l'ANCV, son adresse mail est tout de même plus que suspicieuse : tjawl_iytqk_kuqin_ehiux_twxcb_hfslr_mvvng@thinkebiz.net.

Arnaque aux chèques-vacances : comment vous en prémunir ?

L'Agence nationale des chèques-vacances est formelle à ce sujet : elle "ne demande jamais les coordonnées bancaires des bénéficiaires ni de procéder à un paiement en sa faveur", rappelle-t-elle sur son site. De plus, les chèques-vacances sont toujours valides jusqu'au dernier jour de l'année, le 31 décembre, et peuvent être échangés sur demande jusqu'au 31 mars suivant, et non en plein été, comme c'est le cas ici. Ainsi, les chèques-vacances 2025 sont valables jusqu'au 31 décembre 2027. Il n'y a donc rien qui presse !

Si vous recevez un message de ce type et que vous avez le moindre doute, passez directement par les sites officiels : cheque-vacances.com ou leguide.ancv.com. S'il s'avère qu'il est frauduleux, transférez-le immédiatement à Signal Spam, Pharos, ou directement au 33 700, la plateforme spécialisée dans le signalement d'arnaques. Vous pouvez également les signaler auprès du site internet-signalement.gouv.fr. Bloquez ensuite l'expéditeur pour ne plus être importuné et supprimez le message en question. Et si vous avez malheureusement communiqué vos données personnelles ou bancaires, contactez immédiatement les autorités via la plateforme Cybermalveillance.gouv.fr ou directement dans un poste de police afin de porter plainte. Et n'oubliez pas de prévenir votre banque et l'ANCV, pour éviter les paiements inopinés !