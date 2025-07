Arnaque à la station-service : cette escroquerie à la pompe peut vous coûter 150 euros

Chaque été, les escroqueries en tout genre se multiplient sur la route des vacances. Parmi les plus répandues, l'arnaque à la pompe peut délester votre compte en banque de 150 euros à votre insu.

Sur la route des vacances, la vigilance ne doit pas s'arrêter au volant. Aires de repos, parkings et stations-service deviennent le terrain de chasse favori d'escrocs bien rôdés aux techniques d'approche. Ils savent que l'attention des automobilistes baisse en période estivale, rythmée par la fatigue, la chaleur et la hâte d'arriver. Résultat : les arnaques se multiplient.

Certaines sont classiques, comme la fausse panne sur le bord de la route ou l'escroc qui vous accuse d'avoir cassé son rétroviseur en passant près de son véhicule. D'autres sont plus récentes, comme le dépanneur non autorisé qui intervient avant le professionnel envoyé par votre assureur, en vous surfacturant ou même la "dépanneuse fantôme" qui vous facture une intervention bidon. Mais l'arnaque dite de la pompe à essence gagne du terrain. Et elle est vicieuse car elle mise sur la générosité et l'entraide.

Tout se déroule en quelques minutes selon un scénario bien rodé. Alors que vous stationnez à la pompe, un inconnu s'approche en feignant la détresse. Il dit avoir oublié sa carte ou perdu son portefeuille, et vous demande s'il peut mettre quelques litres dans son réservoir à l'aide de votre carte bancaire. En échange, il vous paye en espèces, avec un billet.

Si vous acceptez, tout semble se passer correctement : vous lancez le paiement, le carburant est distribué, l'homme vous remercie, et vous reprenez la route tranquillement, avec la satisfaction d'avoir effectué une bonne action… Mais vous ne remarquez pas un détail capital : le pistolet de la pompe n'a pas été correctement raccroché.

Ce geste anodin permet à l'escroc de poursuivre tranquillement son plein une fois que vous êtes reparti. Et comme la plupart des stations autorisent un plafond de transaction de 120 ou 150 euros, c'est cette somme qui sera débitée de votre compte à votre insu. La ruse est redoutable car, sur le moment, tout paraît normal. Ce n'est que plus tard que vous constatez l'escroquerie en consultant vos relevés bancaires. Et, dans de nombreux cas, le billet utilisé pour vous dédommager est un faux !

Mais il y a pire encore. Dans certains cas, le voleur devient agressif, vous oblige à faire le plein sous la menace d'un groupe de complices apparus soudainement. , ou détourne votre attention pendant qu'un complice subtilise votre portefeuille. Parfois, c'est la pompe elle-même qui a été modifiée. Des dispositifs appelés shimmers peuvent intercepter vos données bancaires au moment du paiement, à votre insu. Ce type de piratage est particulièrement répandu dans les stations automatiques, en dehors des horaires d'ouverture, où aucun personnel n'est présent pour surveiller les lieux.

Pour éviter toutes ces arnaques, restez vigilant et prudent. Privilégiez les stations surveillées et fréquentées et refusez systématiquement tout échange d'argent liquide contre du carburant, même pour une somme modique. Il serait dommage de gâcher vos vances avec ce genre de mésaventure.