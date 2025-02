Vous pouvez recevoir des amendes de la SNCF sans avoir pris le train - et elles sont salées

21 000 euros : c'est le montant astronomique d'amendes SNCF qu'une jeune fille a reçues suite à une usurpation d'identité. Et elle n'est pas la seule dans cette situation cauchemardesque qui peut arriver à tout le monde.

Comme le piratage et les arnaques par phishing, les cyberattaques qui frappent de grandes entreprises et des institutions aboutissent souvent à du vol de données personnelles. Nom, prénom, adresse postale, date et lieu de naissance, numéro de téléphone… autant d'informations précieuses et sensibles qui, surtout quand elles sont combinées à d'autres, peuvent aboutir à de l'usurpation d'identité. Et les escrocs en profitent bien, et pas forcément pour piocher dans votre compte bancaire. Car certains peuvent s'en servir en cas de contrôle, en se faisant passer pour vous !

Et sans ce genre de situation, c'est vous qui récoltez des amendes à leur place. Avec des montants qui peuvent vite devenir faramineux. C'est la mauvaise surprise qu'a eue Méline, une habitante de Verneuil-sur-Vienne (Haute-Vienne) d'à peine 18 ans, qui se retrouve endettée de plus de 21 000 € auprès de la SNCF, suite à des amendes majorées qu'elle n'aurait pas payées depuis deux ans. Pourtant, la jeune fille n'est jamais montée dans les trains correspondants.

Et elle est loin d'être la seule ! Dans la foulée de l'article Le Populaire du Centre, le journal qui a relayé les mésaventures de Méline, une autre victime s'est manifestée. Pas moins de 6 000 € auraient déjà été saisis sur ses comptes pour, là aussi, des amendes SNCF impayés, malgré les attestations envoyées pour prouver qu'elle n'avait pas effectué ces voyages. D'autres médias ont également rapporté des affaires similaires l'année dernière. Bref, c'est loin d'être une pratique isolée !

Que faire si, vous aussi, vous recevez une amende pour un trajet que vous n'avez pas effectué ? En premier lieu, vous devez absolument déposer plainte au commissariat afin de prouver votre bonne foi et, accessoirement, tenter de retrouver l'escroc. À partir de là, vous pourrez faire une réclamation auprès de la SNCF.

Pour cela, vous devez vous rendre sur le site officiel, www.contact-contravention.sncf.com, et choisir le motif "Ce n'est pas moi qui ai pris le train", après quoi vous devrez joindre une copie d'un document d'identité, de votre dépôt de plainte pour usurpation d'identité, un justificatif attestant de votre présence ailleurs que dans le train au moment des faits ou une déclaration de perte ou de vol de votre pièce d'identité.

Vous disposez d'un délai de trois mois pour contester l'amende auprès de la SNCF, après quoi le dossier passera des mains de la SNCF à celles du Trésor Public, où vous devrez formuler une réclamation auprès de Monsieur l'Officier du Ministère Public de votre domicile, qui devra déterminer s'il s'agit bien d'une usurpation d'identité. Bref, on vous conseille de ne pas trop tarder.