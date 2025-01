C'est quoi l'arnaque au site miroir dont le Parc Astérix a été victime ?

Des visiteurs du Parc Astérix pensant acheter des billets d'entrée ont été arnaqués par les créateurs d'un faux site du parc. C'est le principe de l'arnaque au site miroir, une pratique très répandue mais facile à démasquer.

Mardi 21 janvier, la direction du Parc Astérix a annoncé porter plainte après avoir découvert qu'elle était victime d'une arnaque débutée au mois de décembre dernier. Elle appelle ses visiteurs à la vigilance face à de possibles mésaventures lors de la réservation de billets.

Dans les faits, l'arnaque en question est surnommée "arnaque aux sites miroirs". C'est-à-dire que les pirates informatiques répliquent à l'identique la page web d'un site mais sous un nom de domaine différent. Dans le cas du parc d'attraction, l'URL originale est : parcasterix.fr. Mais, il se peut que les sites miroirs étaient renommés leparcasterix.fr ou encore parcasterix.com.

Sites miroirs : une arnaque bien ficelée

Depuis, la direction du parc a annoncé à l'AFP avoir identifié les sites miroirs et les avoir fermés en collaboration avec les autorités compétentes. En théorie, il n'est donc plus possible de tomber sur un faux site du Parc Astérix, mais la vigilance reste de mise. Sachant que le nombre total de visiteurs arnaqués n'a pas été communiqué par le parc d'attraction.

Plus en détail, un site miroir se caractérise de plusieurs manières. Au-delà de copier l'URL de sa cible, il va reprendre partiellement ou quasi-intégralement ce qui est affiché sur la page web, allant même jusqu'à la case de paiement (comme ce fut le cas pour les sites miroirs du Parc Astérix). Dans d'autres cas, "ces sites sont susceptibles de reprendre des contenus relevant des infractions" telles que la propagation de "contenus haineux ou faisant l'apologie du terrorisme", précise Légifrance.

Face à de telles pratiques, il est vivement conseillé de s'informer sur les bons réflexes à avoir. Ainsi, regardez attentivement que l'URL du site est la bonne avant d'entamer tout achat en ligne. Pour s'en assurer, il est possible de comparer le nom de domaine avec celui qui ressort lors d'une recherche d'une entreprise ou d'une marque sur un moteur de recherche. Privilégiez également de vous rendre sur un site via un moteur de recherche sécurisé et de ne pas cliquer sur des liens sponsorisés ou apparaissant dans des spams.