L'UFC-Que Choisir signale encore des fausses promos pour le Black Friday

Le Black Friday semble être le moment idéal pour réaliser de bonnes affaires, avec des milliers de réductions sur les sites marchands. Mais attention, car les réductions affichées sont parfois mensongères comme le signale l'UFC-Que Choisir.…

La fin novembre, comme chaque année, signe le retour du Black Friday et de son lot de promotions toutes plus alléchantes les unes que les autres. Car si la date officielle de l'événement est le 29 novembre, cette grande braderie s'étend d'année en année sur des périodes beaucoup plus larges, au point désormais de s'étaler sur tout le mois ! Aussi, pendant près de quatre semaines, les commerçants en ligne multiplient les promotions pour relancer les ventes en cette période l'inflation. L'occasion parfaite pour réaliser de bonnes affaires et pour préparer des cadeaux pour les fêtes de fin d'année !

Mais s'il faut faire attention aux nombreuses arnaques mises en place par les cybercriminels, le danger vient également des grands sites marchands. Comme il le fait depuis plusieurs années maintenant, l'Observatoire de la consommation de l'UFC-Que Choisir s'est penché sur les différentes promotions afin de vérifier si les ristournes annoncées étaient réelles. Malheureusement, beaucoup de bonnes affaires n'en sont en réalité pas réellement...

Black Friday : attention aux multiples pièges !

Il ressort de l'enquête que, comme pour les soldes, les réductions affichées sont parfois exagérées, alors que les tarifs varient d'un marchand à l'autre. En outre, il convient de se méfier de certains rabais apparemment alléchants. En effet, comme le dénonce l'UFC-Que Choisir, preuves à l'appui, certains marchands – y compris parmi les plus célèbres… – n'hésitaient pas à mettre en avant un prix de référence fictif, qui n'était jamais pratiqué, histoire d'afficher une réduction plus importante.

Pourtant, l'article L112-1-1 du Code de la consommation stipule que, lorsqu'une réduction est affichée sous la forme d'un prix de référence barré, "ce prix antérieur correspond au prix le plus bas pratiqué par le professionnel à l'égard de tous les consommateurs au cours des trente derniers jours". Aussi, pour se conformer à la législation, certains sites marchands vont jusqu'à augmenter artificiellement le prix de leurs produits peu avant la période du Black Friday, pour le ramener à la normale au début des promotions, en faisant croire qu'il fait l'objet d'une réduction.

Black Friday : les sites marchands qui gonflent les prix en amont

C'est le cas de Boulanger qui, s'il prend bien comme référence le prix le plus bas pratiqué pendant les 30 jours précédant la promotion, se garde bien d'indiquer que le produit était déjà vendu au prix soldé avant cette période. C'est par exemple le cas d'un lave-linge au prix affiché de 599 €, au lieu des 799 € pratiqués 30 jours avant, soit une réduction de 25 %. Or, l'UFC-Que Choisir a constaté qu'avant cette période, l'appareil était déjà vendu 599 €. Bref, aucune économie...

© UFC-Que Choisir

Même situation chez Darty, notamment avec un autre lave-linge vendu à 299,99 € pendant le Black Friday. Si l'appareil a bien été affiché à 449,99 € dans le mois précédant la promotion sur le site , "il est vendu autour de 299 € depuis des mois par la grande majorité des enseignes concurrentes, y compris sur le site de la Fnac, qui fait partie du même groupe que Darty", explique l'association.

Black Friday : des prix barrés mensongers et illégaux

De son côté, Conforma a ses techniques bien à lui pour écouler de vieux stocks à moindres frais. L'UFC-Que Choisir a remarqué qu'une plaque à induction vendue par le site avec 38 % de réduction était en réalité un modèle datant de plusieurs années. Elle est vendue depuis plusieurs années aux alentours de 300 €, y compris par le site marchand lui-même. Or, pendant le Black Friday, le site affiche un prix promu de 299,99 € pour un prix "de base" de 479,99 €. Un prix de comparaison qui sort d'on ne sait où.

Pire encore, Cdiscount n'a pas hésité à vendre un airfryer... à un prix en réalité plus cher que celui pratiqué un mois auparavant ! Affichant un prix réduit à 69,99 €, il était en réalité vendu 59,99 € en octobre. Rien à voir avec les 119,99 € pourtant barrés ! En réalité, le produit a même vu son prix augmenter de 17 % pour l'événement ! Enfin, Rakuten n'est pas en reste, puisqu'il remplace le prix de référence par un "prix conseillé" par le fabricant, ce qui lui permet de contourner la fameuse règle des 30 jours, et donc d'afficher des promotions qui n'en sont pas. En revanche, il semble qu'Amazon soit rentré dans les rangs ! Incroyable mais vrai !

© UFC-Que Choisir

L'idéal, pour détecter les fausses bonnes affaires, c'est de suivre l'évolution des prix avec des outils spécialisés, comme nous l'expliquons dans notre article. Il en existe plusieurs, notamment pour Amazon (voir notre fiche pratique), qui reste un acteur majeur sur le marché, en particulier pour le Black Friday et avant les fêtes de fin d'année. Vous pouvez également passer par des sites de comparaison de prix, comme Idealo, leDénicheur, LCD-Compare, Electro-Compare ou i-Comparateur pour ne citer que les plus célèbres. Ils proposent, pour chaque produit référencé, non seulement des fiches techniques détaillées, mais surtout des courbes d'évolution des prix sur plusieurs mois. Chez CCM, promis nous faisons de notre mieux pour vous dénicher les meilleures promotions dans notre sélection des meilleures offres high-tech !