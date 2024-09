Arnaque El Mordjene : attention aux sites qui vendent la pâte à tartiner algérienne

Face à la pénurie de El Mordjene, de nombreux sites prétendent vendre la fameuse pâte à tartiner algérienne. Attention, il s'agit encore d'une arnaque destinée à subtiliser des données bancaires pour effectuer des prélèvements non autorisés !

Vous avez certainement entendu parler de la pâte à tartiner "à la crème de noisettes grillées" exportée depuis plusieurs mois par l'entreprise algérienne Cebon. La version brune évoque le goût du Nutella, tandis que la blanche rappelle celui du Kinder Bueno. Au début de l'été, des influenceurs se sont emparés de ce produit et lui ont assuré une publicité telle, à grands coups de langue et d'exclamations de plaisir langoureuses, que la situation est devenue complètement incontrôlable. Résultat : en quelques semaines, la pâte El Mordjene s'est retrouvée en rupture de stock.

Et impossible de s'en procurer ! En effet, elle a été interdite à la vente dans toute l'Union européenne le 17 septembre, date à laquelle les palettes ont été bloquées au port de Marseille. Cette interdiction d'exportation est liée au fait que l'Algérie n'a pas apporté les garanties nécessaires à la Commission européenne pour s'assurer que ce type de marchandise est produit dans des conditions permettant de s'assurer qu'elle ne présentera pas de danger pour la santé des consommateurs ni pour la santé animale. En théorie, il n'est donc plus possible de se procurer un pot en magasin en France. Or, depuis quelques jours fleurissent mystérieusement sur Internet des sites proposant bel et bien la pâte à tartiner si désirée. Bien évidemment, c'est trop beau pour être vrai, il s'agit d'arnaques !

Arnaque El Mordjene : de faux sites marchands à la pelle

C'est par exemple le cas du site "Saveurs orientales", qui propose des pots de 350 grammes à un peu moins de 4 euros et des pots de 700 grammes à partir de 6,86 euros. Ou encore du site "Mordjene.fr" qui vend le pot de 700 grammes à 13,9 euros. Nous avons aussi "Mordjene.com", qui propose une "incroyable" promotion sur le pot de 200 grammes, qui passe de 6,95 euros à seulement 1,95 euro – attention, il ne reste plus que sept pots en stock ! Et c'est sans compter les publicités pour de faux sites qui pullulent sur TikTok !

Knoetzie, une créatrice de contenus sur TikTok, a fait part de son expérience sur le réseau social. La jeune femme s'est malheureusement laissée appâter – vous l'avez ? – et a commandé plusieurs pots de pâte à tartiner sur le site "Saveurs orientales", pour un total de 20 euros. Elle reçoit bien un mail de confirmation et patiente. Au bout d'une semaine, elle ne reçoit toujours rien. C'est alors qu'elle découvre sur son compte bancaire une opération suspecte de 1,58 euro puis de 59 euros, dont le libellé lui est inconnu.

"Ils ont fait un premier prélèvement de deux euros pour voir s'il s'agissait d'un vrai compte. Comme c'est passé, ils ont prélevé 59 euros", explique-t-elle. "Je me suis fait arnaquer." La vidéaste a heureusement eu le bon réflexe et a immédiatement fait opposition à sa carte. Et elle est loin d'être la seule à s'être fait avoir, si on en croit les commentaires sous sa vidéo ! Certains internautes se sont ainsi vus débiter des sommes allant jusqu'à 700 euros !

Arnaque El Mordjene : une pâte à tartiner introuvable

Le principe est toujours le même : un faux site de vente en ligne propose toute la gamme de pâtes à tartiner El Mordjene à des prix intéressants. Certains vont même pousser les internautes à en acheter en lots ! Mais lorsque les victimes effectuent un achat, les escrocs en profitent pour récupérer toutes leurs données bancaires et effectuer par la suite des prélèvements directement sur le compte du client. Et ça peut aller très vite !

Comme le rappelle Cebon dans un communiqué partagé sur Facebook, l'entreprise à l'origine de la pâte à tartiner n'a aucune boutique en ligne de revente. "Aucune autorisation n'a été accordée à des tiers pour créer des sites de vente en ligne à notre place, que ce soit en Algérie ou à l'international." Tout site arguant le contraire est forcément une arnaque.

Si jamais vous vous êtes fait avoir et avez eu le malheur de transmettre vos informations bancaires, signalez l'escroquerie sur le site officiel du ministère de l'Intérieur, Perceval, qui permet de signaler les fraudes à la carte bancaire, et appelez sans plus tarder votre banque afin de prendre les mesures nécessaires, en faisant notamment opposition. Dans tous les cas, transférez l'escroquerie à Signal Spam ou à Pharos. Vous pouvez également signaler ces messages frauduleux auprès du site internet-signalement.gouv.fr.