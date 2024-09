"Votre partenaire vous trompe, nous avons des preuves" : ce mail vous veut du mal

Vous avez reçu un mail affirmant que votre partenaire vous trompe et qu'on peut vous en donner la preuve ? C'est la nouvelle escroquerie à l'infidélité qui ne veut pas le bien de votre couple…

Ah, l'amour ! Les relations sentimentales sont une chose bien compliquée, nécessitant une grande confiance entre les partenaires. Mais celle-ci est parfois fragile, et un rien peut la briser. Il suffit d'une parole maladroite, d'un SMS suspect ou d'un historique effacé pour que le doute s'installe. Et ça, les escrocs l'ont bien compris !

Aussi, comme le signale Bitdefender, spécialiste de la sécurité informatique, dans un récent bulletin d'alerte, il se peut que vous receviez un mail vous avertissant que votre conjoint ou conjointe vous trompe, en assurant avoir la "preuve" de son infidélité. L'expéditeur est tout à fait prêt à vous la remettre... moyennant finance, bien sûr. De quoi tout de même susciter un certain intérêt, d'autant plus que le courriel intègre non seulement votre nom, mais aussi celui de votre partenaire !

© Bitdefender

Le message prend la forme suivante : "Bonjour [nom de la cible]. [Nom du partenaire] vous trompe. Voici des preuves. En tant qu'entreprise spécialisée en cybersécurité, nous avons trouvé des informations concernant [nom du partenaire] qui pourraient vous intéresser. Nous avons fait une sauvegarde complète de son disque. (Nous avons tout : son carnet d'adresses, ses réseaux sociaux, l'historique de navigation sur les sites, les applications de rencontres, tous les fichiers, les numéros de téléphone et les adresses de tous ses contacts) et nous sommes prêts à vous donner un accès complet à ces données. Pour plus de détails, visitez notre site."

© oneinchpunch

Lorsque vous cliquez sur le lien, vous êtes redirigé vers un site Web récemment créé qui vous invite à ouvrir un compte, ce qui permet aux escrocs de récupérer de précieuses informations personnelles, après quoi vous devez cliquer sur un bouton pour générer le rapport sur votre conjoint. Vous êtes alors dirigé vers une autre page qui présente un aperçu du type de données que le service a recueillies sur votre partenaire.

Il s'agit notamment de sauvegardes de son activité sur les réseaux sociaux, de son téléphone, de WhatsApp et de bien d'autres choses encore. Le "rapport" peut être acheté, via un paiement en bitcoin (environ 2 500 $), en scannant un code QR sur l'écran et vous permettra de visualiser la "preuve" via un lien Dropbox. Bien évidemment, cette dernière n'existe pas.

En vérité, les cybercriminels ont certainement obtenu vos nom et prénom ainsi que ceux de votre partenaire sur les réseaux sociaux, par le biais de phishing ou en croisant des informations issues de bases de données volées. Pour le moment, cette arnaque est encore fraîche et peu répandue, mais, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir !

Si jamais vous êtes la cible d'une telle escroquerie, ne répondez surtout pas. Transférez plutôt le message à Signal Spam, Pharos, ou directement au 33 700, la plateforme spécialisée dans le signalement d'arnaques. Vous pouvez également signaler ces messages frauduleux auprès du site internet-signalement.gouv.fr. Bloquez ensuite l'expéditeur pour ne plus être importuné et supprimez le message en question.